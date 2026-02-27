Kaltstart nach der Winterpause

– Foto: René Diebel

In der Kreisliga Emsland endet an diesem Wochenende die Winterpause unter besonderen Vorzeichen. Für den Tabellenachten SV Teglingen steht zum Start der Rückrunde ein Doppelspieltag auf dem Programm, der aufgrund der Tabellenkonstellation und der regionalen Rivalitäten eine erste Standortbestimmung nach der mehrmonatigen Unterbrechung darstellt.

Die sportliche Leitung des SV Teglingen verweist im Vorfeld der Partien auf eine problematische Vorbereitungsphase. Aufgrund anhaltend schlechter Witterungsverhältnisse war ein geregelter Trainingsbetrieb auf Rasenplätzen kaum möglich. Dennoch gibt sich der Verein kämpferisch und setzt auf den Heimvorteil sowie die besondere Atmosphäre der anstehenden Begegnungen. Mit derzeit 22 Punkten aus 15 Spielen belegt die Mannschaft einen soliden Mittelfeldplatz, hat jedoch gegenüber der Konkurrenz noch Nachholspiele in der Hinterhand.