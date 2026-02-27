Kaltstart nach der Winterpause

Nach einer wetterbedingt schwierigen Vorbereitungsphase empfängt der Kreisligist zwei gegensätzliche Kaliber zum Rückrundenauftakt an der heimischen Anlage.
In der Kreisliga Emsland endet an diesem Wochenende die Winterpause unter besonderen Vorzeichen. Für den Tabellenachten SV Teglingen steht zum Start der Rückrunde ein Doppelspieltag auf dem Programm, der aufgrund der Tabellenkonstellation und der regionalen Rivalitäten eine erste Standortbestimmung nach der mehrmonatigen Unterbrechung darstellt.
Die sportliche Leitung des SV Teglingen verweist im Vorfeld der Partien auf eine problematische Vorbereitungsphase. Aufgrund anhaltend schlechter Witterungsverhältnisse war ein geregelter Trainingsbetrieb auf Rasenplätzen kaum möglich. Dennoch gibt sich der Verein kämpferisch und setzt auf den Heimvorteil sowie die besondere Atmosphäre der anstehenden Begegnungen. Mit derzeit 22 Punkten aus 15 Spielen belegt die Mannschaft einen soliden Mittelfeldplatz, hat jedoch gegenüber der Konkurrenz noch Nachholspiele in der Hinterhand.
Flutlicht-Auftakt und Derby-Sonntag
Das Programm beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr mit der Begegnung gegen den SV Grenzland Twist. Die Gäste reisen als Tabellendreizehnte an und weisen eine Bilanz von 17 Punkten aus 17 Spielen auf. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Für Teglingen bietet sich unter Flutlicht die Chance, mit einem Sieg den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu festigen.
Bereits am Sonntag, dem 1. März, folgt um 14.00 Uhr das prestigeträchtige Derby gegen den SV Bokeloh. Die sportliche Hürde liegt hier deutlich höher: Bokeloh belegt mit 32 Punkten den zweiten Tabellenplatz und gilt als Aufstiegskandidat. Das Hinspiel verlor Teglingen mit 1:3. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass die heimische Kulisse und der Derby-Charakter die physischen Defizite aus der Vorbereitung kompensieren können, um gegen den Favoriten zu punkten.
