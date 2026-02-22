Kaltstart in der Kreisliga: SG Lühe dreht Rückstand gegen Hagen

– Foto: Stern.Fotografiere

Die Kreisliga ist aus der Winterpause zurück. Die SG Lühe und der SSV Hagen eröffneten am Samstagabend die Freiluftsaison für das Jahr 2026.

Zunächst schien der SSV Hagen weniger Anlaufschwierigkeiten zu haben, der sich durch Jonas Georgi eine Pausenführung erarbeitete. Weil Lühe die Begegnung im zweiten Durchgang jedoch drehte, bleiben die Altländer über die ausstehenden Nachholspiele zumindest einer von fünf potenziellen Meisterschaftsanwärtern.

Immerhin verhinderte der Schneefall in den vergangenen Monaten das Training auf dem Platz, sodass sich beide Teams mit anderen Fitnessprogrammen abseits des Rasens vorbereiteten. Am Ende setzte sich Gastgeber SG Lühe auf dem Kunstrasenplatz an der Camper Höhe in Stade mit 3:1 durch.

Hagen weiterhin im gesicherten Mittelfeld

„Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr investiert und dann auch verdient gewonnen“, sagte SG-Trainer Steffen Wilkens. Auf der anderen Seite bleibt Hagen als Tabellenachter vorerst im gesicherten Tabellenmittelfeld.

„Zur Pause hätten wir vielleicht sogar zwei oder drei Tore machen können“, so SSV-Trainer Roman Rode. „Danach haben wir aber gemerkt, dass wir konditionell noch lange nicht da sind, wo wir sein wollen.“

Tore: 0:1 (11.) Georgi, 1:1 (64.) Neufang, 2:1 (75.) Böse, 3:1 (90.+2) Jäger.