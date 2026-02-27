Kaltstart für HSC II: Fragezeichen vor Bezirksliga-Duell gegen Riede Winterpause eher Improvisationstheater von Zevener Zeitung/Wenzel · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Birte Meyer

Nachdem die erste Mannschaft des Heeslinger SC bereits in die Rückrunde gestartet ist, steht am Sonntag auch für HSC II das erste Spiel der Rückrunde an. Das Team von Trainer Robin Cordes empfängt im Waldstadion den MTV Riede. Anstoß ist um 14 Uhr.



In der Partie zwischen dem HSC II, der sich zurzeit auf dem sechsten Platz der Bezirksligatabelle befindet, und dem MTV Riede, der Platz 14 belegt, scheint die Favoritenrolle klar an den Gastgeber vergeben zu sein. Doch nach einer Winterpause, in der wetterbedingt kaum Vorbereitung auf den Fortgang der Saison möglich war, wissen viele Trainer nicht, wo die Mannschaften im Hinblick auf die Leistung stehen. Winterpause eher Improvisationstheater



„Die Winterpause war für uns eher ein Improvisationstheater als eine klassische Vorbereitung. Wir haben kein Training ausgelassen, aber eher neue Indoor-Sportarten kennengelernt und Fitnesskurse besucht, als klassisch trainiert“, sagt HSC-Trainer Robin Cordes im Vorfeld der Partie. „Aber Ausreden zählen nicht: Wir drücken jetzt auf Start und legen Sonntag einen Kaltstart hin. Vielleicht stottert der Motor dann am Sonntag noch ein bisschen – aber ich hoffe, dass wir dann schnell in unseren Flow zurückkehren“, fügt der Coach hinzu. Dafür, dass seine Hoffnung erfüllt wird, stehen die Chancen einigermaßen gut, denn die Leistung des Teams in den letzten Begegnungen in der Liga vor der Winterpause kann sich sehen lassen. Aus vier Spielen brachte Heeslingens Zweite drei klare Siege mit nach Hause. Allerdings musste sie auch eine deutliche Niederlage (1:6) gegen den SV Anderlingen einstecken.