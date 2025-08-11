Zweifacher Torschütze: Stefan Stöckl. – Foto: Habschied

„Kaltschnäuziger geht es kaum" – Jetzendorf mit Effizienz zum Sieg

Effizienz schlägt Ästhetik: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat am fünften Spieltag der einen 3:0-Heimerfolg gegen den SC Oberweikertshofen eingefahren.

Den Grundstein für den Heimsieg legten die Jetzendorfer vor der Pause – und das, obwohl die Gäste bis dahin die klar besseren Chancen hatten. „Die erste Hälfte war unsere schlechteste in dieser Saison“, gab Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner zu. „Wir waren im Kopf und in den Beinen nicht frisch.“ Die Hitze und drei Englische Wochen in Serie hatten Spuren hinterlassen.

Dabei begann die Partie aus Jetzendorfer Sicht glücklich. In der 13. Minute segelte eine von Frederic Rist getretene Ecke in Richtung Tor, Oberweikertshofens Keeper Elias Reinert verschätzte sich und es stand 1:0. „Da haben wir von einem Fehler profitiert, er lenkt ihn sich quasi selbst rein“, so Pöllner. Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf SC Oberweikertshofen Oberw.hofen 3 0 Abpfiff Der Treffer brachte allerdings keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die Gäste bestimmten über weite Strecken die erste Halbzeit, erspielten sich gute Gelegenheiten und hätten ein, zwei Tore erzielen können – oder sogar müssen. Doch statt des Ausgleichs fiel kurz vor der Pause das 2:0. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld leitete Julius Donnert den Umschaltmoment ein, passte auf Leon Nuhanovic, der für Stefan Stöckl auflegte. Der 21-Jährige blieb eiskalt und erzielte seinen ersten Treffer in dieser Saison (43.).