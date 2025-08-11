Kaltner trifft schon wieder: MTV entreißt Polling das Remis

Der SV Polling unterliegt dem MTV München zu Hause knapp. Das entscheidende Gegentor resultierte aus einem Pollinger Patzer.
Polling – Nur wenige Minuten fehlten zum ersten Erfolgserlebnis in der Bezirksliga. Bis kurz vor Abpfiff hielt der SV Polling im Heimspiel gegen den MTV München ein Unentschieden, ehe sich die Hoffnung auf einen Punkt durch einen Patzer in der SVP-Verteidigung in Luft auflöste. „Schade, wir waren nahe dran“, urteilte SVP-Trainer Max Jochner nach der 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Gast aus der Landeshauptstadt.
Einen Ballverlust des gerade eingewechselten Markus Steindl bestrafte der frühere Drittliga-Stürmer Alex Kaltner eiskalt. „Solche Fehler passierten uns gegen Planegg zuletzt gleich fünfmal“, wollte Jochner seinen Abwehrmann deshalb nicht verdammen. Vielmehr lobte er die kämpferische Vorstellung des Aufsteigers. „Die Jungs haben gut dagegengehalten“, meinte Jochner, für den das Resultat doppelt bitter war, weil auch noch zwei Spieler verletzt vom Platz mussten.
Mitte der ersten Halbzeit war für Michael Stoßberger nach einen Zusammenprall, wenig später auch für Philipp Seligmann Schluss. Letzterer krachte mit dem MTV-Keeper zusammen und verletzte sich dabei am Knie. „Ich hoffe, bei Philipp ist es nichts Schlimmeres“, erklärte Jochner, während Stoßberger der Schädel brummte. „Ich habe doppelt gesehen“, gestand der Routinier.
Bis zu ihren Auswechslungen gab es Chancen auf beiden Seiten. Philipp Skodic vom MTV schoss aus der Distanz knapp vorbei (5.) und Philip Schöttl war nach einer Freistoßflanke vor dem Kasten so überrascht, dass er am Ball vorbeischlug (16.). Besser machten es die Gäste bei einem Freistoß: Alexander Kaltner stand blank vor dem SVP-Gehäuse und schob zum 1:0 ein (27.). Die Pollinger zeigten sich vom Rückstand aber nicht geschockt. Die nächste SVP-Freistoßvorlage kam wieder zu Schöttl. Seinen Schuss wehrte der MTV-Torhüter Yuya Kondo noch ab, Max Tafertshofer stand aber goldrichtig, um im Nachfassen das 1:1 zu markieren (35.). Obwohl die Münchner in den folgenden Zweikämpfen sehr rustikal zu Werke gingen, brachte der SVP das Remis in die Kabine.
Gleich nach dem Wechsel tauchte Schöttl vor dem gegnerischen Kasten auf, um vom Keeper abgeräumt zu werden. Die Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Den Strafstoß versenkte Sebastian Gößl eiskalt in die Mitte zur Pollinger 2:1-Führung (51.). Die Gäste erhöhten danach die Schlagzahl. Doch auch die Hausherren blieben gefährlich. Max Baumgartner (62.) und im Anschluss Julian Jäcker (67.), der frei vor dem Tor den Ball nicht traf, verpassten das dritte Tor. „Das war der Knackpunkt“, ärgerte sich Jochner, weil der MTV wenig später durch Albert Rachi ausglich (69.). Eine eigentlich schon geklärte Situation, bei der Steindl den Ball vertändelte, brachte schließlich die Entscheidung. Alexander Kaltner nahm das Geschenk zum 3:2 an (87.). Anschließende Bemühungen der Pollinger verliefen erfolglos.