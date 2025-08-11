Goldrichtig gestanden: Max Tafertshofer (im Hintergrund) staubte für den SVP zum 1:1-Ausgleich ab. – Foto: Halmel

Kaltner trifft schon wieder: MTV entreißt Polling das Remis Bezirksliga

Der SV Polling unterliegt dem MTV München zu Hause knapp. Das entscheidende Gegentor resultierte aus einem Pollinger Patzer.

Polling – Nur wenige Minuten fehlten zum ersten Erfolgserlebnis in der Bezirksliga. Bis kurz vor Abpfiff hielt der SV Polling im Heimspiel gegen den MTV München ein Unentschieden, ehe sich die Hoffnung auf einen Punkt durch einen Patzer in der SVP-Verteidigung in Luft auflöste. „Schade, wir waren nahe dran“, urteilte SVP-Trainer Max Jochner nach der 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Gast aus der Landeshauptstadt. Kaltner nutzt Patzer

Einen Ballverlust des gerade eingewechselten Markus Steindl bestrafte der frühere Drittliga-Stürmer Alex Kaltner eiskalt. „Solche Fehler passierten uns gegen Planegg zuletzt gleich fünfmal“, wollte Jochner seinen Abwehrmann deshalb nicht verdammen. Vielmehr lobte er die kämpferische Vorstellung des Aufsteigers. „Die Jungs haben gut dagegengehalten“, meinte Jochner, für den das Resultat doppelt bitter war, weil auch noch zwei Spieler verletzt vom Platz mussten. Mitte der ersten Halbzeit war für Michael Stoßberger nach einen Zusammenprall, wenig später auch für Philipp Seligmann Schluss. Letzterer krachte mit dem MTV-Keeper zusammen und verletzte sich dabei am Knie. „Ich hoffe, bei Philipp ist es nichts Schlimmeres“, erklärte Jochner, während Stoßberger der Schädel brummte. „Ich habe doppelt gesehen“, gestand der Routinier.