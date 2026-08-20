Kaltner schießt Deisenhofen mit Dreierpack ab – Torwart patzt zweimal

Die U23 des FC Deisenhofen verliert zuhause gegen den MTV 1879 München mit 1:3. Torwart Yasin Farsak leistete sich zwei folgenschwere Fehler.

Mit einer erneut ungewohnten Formation unterlag die personell gebeutelte U23 des FC Deisenhofen zuhause dem MTV 1879 München mit 1:3 (0:1). Auch der Einsatz von vier Spielern aus dem Bayernliga-Kader half nicht. „Wir haben über 90 Minuten schon den Fußball gespielt, den ich sehen will, verlieren aber durch indivduelle Fehler“, sagte Trainer Andreas Budell.

So leistete sich FCD-Torwart Yasin Farsak einen Fehlpass, den MTV-Torjäger Alexander Kaltner abfing und zum 0:1 verwertete (20.). „Es war ein Spiel zwischen den Sechzehnern. Wir hatten viel Ballbesitz, haben sauber gespielt, aber der letzte Pass, der letzte Punch, die Durchschlagskraft hat gefehlt. Ein klassischer Torwartfehler hat uns den Rückstand beschert“, analysierte Budell den ersten Durchgang.

Durch einen Strafstoß glich der selbst gefoulte Florian Weber aus (53.). Budell sah „ein klares Halten“, doch die Gäste protestierten wild, erst wegen des Pfiffs, dann wegen einer angeblichen Doppelberührung bei der Ausführung. Diese Atmosphäre führte aus Budells Sicht zur Konzessionsentscheidung beim ersten MTV-Strafstoß, den Kaltner zum 1:2 nutzte (73.). „Da fällt ein 1,90-Meter-Mann ohne Kontakt. Das war leider grauenhaft“, kommentierte der Coach den Pfiff. „Dabei steht der Schiedsrichter sogar gut.“ Budell ärgerte sich aber auch über die Entstehung der vorangegangenen Ecke, denn nach einem zu kurzen Rückpass von Younis Abou El Ela musste Niklas Sagner den Ball in höchster Not von der Linie ins Tor-Aus grätschen. Den Elfmeter zum 1:3 verursachte Farsak, nachdem er einen bereits abgefangenen Ball aus den Händen fallen ließ, Kaltner traf zum dritten Mal (81.).