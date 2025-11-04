Kaltner ist nicht zu stoppen – Bacher und Demonjic knapp auseinander

Mit vier Toren Vorsprung auf Rang zwei krönt sich Alexander Kaltner zum Top-Torjäger der Bezirksliga Süd im Oktober. 23-mal netzte er für den MTV-München ein. Mehr als die Hälfte der bisher erzielten Tore des Aufsteigers gehen somit auf sein Konto. Besonders auffällig war der 26-Jährige am 12. Spieltag gegen den SV Bad Heilbrunn. Mit einem Hattrick führte er die Münchner zu einem 7:4 Sieg. Damit führt er weiter das ERDINGER-Bier-Ranking an.

Letzten Monat noch knapp am Siegertreppchen vorbei, jetzt platziert sich Dominik Bacher mit 18 Toren auf dem zweiten Rang. Der Oktober war sein Monat, kann man mit Fug und Recht behaupten. In jedem Spiel fügte er mindestens einen Scorer seinem Konto hinzu und schaffte es durch seinen Hattrick am 15. Spieltag sogar in die Elf der Woche. Zudem spielte er jedes Spiel bis zum Abpfiff durch und verwandelte alle Strafstöße souverän.