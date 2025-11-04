Kaltner ist nicht zu stoppen – Bacher und Demonjic knapp auseinander

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit vier Toren Vorsprung auf Rang zwei krönt sich Alexander Kaltner zum Top-Torjäger der Bezirksliga Süd im Oktober. 23-mal netzte er für den MTV-München ein. Mehr als die Hälfte der bisher erzielten Tore des Aufsteigers gehen somit auf sein Konto. Besonders auffällig war der 26-Jährige am 12. Spieltag gegen den SV Bad Heilbrunn. Mit einem Hattrick führte er die Münchner zu einem 7:4 Sieg. Damit führt er weiter das ERDINGER-Bier-Ranking an.
Letzten Monat noch knapp am Siegertreppchen vorbei, jetzt platziert sich Dominik Bacher mit 18 Toren auf dem zweiten Rang. Der Oktober war sein Monat, kann man mit Fug und Recht behaupten. In jedem Spiel fügte er mindestens einen Scorer seinem Konto hinzu und schaffte es durch seinen Hattrick am 15. Spieltag sogar in die Elf der Woche. Zudem spielte er jedes Spiel bis zum Abpfiff durch und verwandelte alle Strafstöße souverän.
Dicht gefolgt wird er von Aleksandar Demonjic. 17 Tore schoss der 30-Jährige für seinen Verein, den SV Planegg-Krailing. Dem Tabellenführer half er nicht nur durch seine Scorer, mit zehn Assists danken ihm auch seine Kollegen. Auch Demonjic gelang ein Hattrick, wodurch er ebenfalls in der Elf der Woche landete.
1. Alexander Kaltner, MTV München: 23 Tore
2. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 18 Tore
3. Aleksander Demonjic, SV Planegg-Krailling 17 Tore
4. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 13 Tore
5. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 11 Tore
6. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 9 Tore
6. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 9 Tore
6. Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 9 Tore
6. Noah Rehm, FC Deisenhofen: 9 Tore
10. Dominik Pfister, SV Untermenzing: 8 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalt