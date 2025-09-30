Kaltner bleibt unerreicht – Weber und Demonjic lauern dahinter

Es ist erneut keine Überraschung, wer in der Bezirksliga Süd in der Torschützenliste ganz oben steht. Alexander Kaltner vom MTV München ist bislang der Defensivschreck der Liga. Mit 16 Toren stillt der ehemalige Hachinger seinen Torhunger vorerst. Den September begann der 25-Jährige mit einem Doppelpack gegen den SV Untermenzing. Dann musste Kaltner eine kurze Durststrecke hinnehmen, ehe er vergangene Woche beim furiosen 3:6 gegen Penzberg einen Doppelpack schoss. Zurzeit vergeht den Verteidigern in der Bezirksliga Süd immer wieder die Laune, wenn sie den Torjäger zu Gesicht bekommen.

Ganz zum Unmut von Florian Weber. Der Deisenhofen-Nachwuchsspieler kann sich nur ärgern: 13 Tore in elf Spielen und trotzdem nicht an der Spitze. Aber auch die Torausbeute von Weber ist beeindruckend. Gegen Penzberg feierte der 19-Jährige einen Dreierpack. Eine Woche später steuerte er beim 3:3-Unentschieden in Bad Heilbrunn einen Treffer bei. Weber empfiehlt sich mit seinen Leistungen immer wieder für die Pummer-Elf in der Bayernliga. Viermal wurde der talentierte Knipser dort bereits eingewechselt.