Kaltner bleibt unerreicht – Weber und Demonjic lauern dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Es ist erneut keine Überraschung, wer in der Bezirksliga Süd in der Torschützenliste ganz oben steht. Alexander Kaltner vom MTV München ist bislang der Defensivschreck der Liga. Mit 16 Toren stillt der ehemalige Hachinger seinen Torhunger vorerst. Den September begann der 25-Jährige mit einem Doppelpack gegen den SV Untermenzing. Dann musste Kaltner eine kurze Durststrecke hinnehmen, ehe er vergangene Woche beim furiosen 3:6 gegen Penzberg einen Doppelpack schoss. Zurzeit vergeht den Verteidigern in der Bezirksliga Süd immer wieder die Laune, wenn sie den Torjäger zu Gesicht bekommen.
Ganz zum Unmut von Florian Weber. Der Deisenhofen-Nachwuchsspieler kann sich nur ärgern: 13 Tore in elf Spielen und trotzdem nicht an der Spitze. Aber auch die Torausbeute von Weber ist beeindruckend. Gegen Penzberg feierte der 19-Jährige einen Dreierpack. Eine Woche später steuerte er beim 3:3-Unentschieden in Bad Heilbrunn einen Treffer bei. Weber empfiehlt sich mit seinen Leistungen immer wieder für die Pummer-Elf in der Bayernliga. Viermal wurde der talentierte Knipser dort bereits eingewechselt.
Komplettiert wird die Top drei von Aleksander Demonjic. Nach neun Spielen hat der Planegg-Kraillinger seine Torausbeute aus der Vorsaison bereits in den Schatten gestellt. Mit zwölf Toren und sechs Vorlagen wird schnell klar, wie wichtig der 30-jährige Stürmer für seine Mannschaft ist. Besonders gerne wird sich Demonjic an den vergangenen Sonntag erinnern. Gegen den SV Bad Heilbrunn traf er doppelt und legte zudem zwei Tore vor.
Torschützenliste:
1. Alexander Kaltner, MTV München: 16 Tore
2. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 13 Tore
3. Aleksander Demonjic, SV Planegg-Krailling 12 Tore
4. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 10 Tore
5. Noah Rehm, FC Deisenhofen II: 7 Tore
5. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 7 Tore
7. Ferenc Ambrus, SC Olching: 5 Tore
7. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 5 Tore
7. Jonas Gall, SV Bad Heilbrunn: 5 Tore
7. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 5 Tore – und drei weitere Spieler mit jeweils drei Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!