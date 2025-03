Kalter Nachmittag mit positivem Ende für den BSC Sendling

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Nach dem hart umkämpften 4:4 im Hinspiel war die Ausgangslage klar: Sendling wollte den zweiten Tabellenplatz verteidigen, während Milbertshofen sich in die oberen Ränge vorkämpfen wollte. Die Zuschauer durften sich also auf ein spannendes Duell freuen.

Pünktlich erfolgte der Anpfiff, und der BSC Sendling übernahm sofort die Initiative. Die Mannschaft setzte den Gegner unter Druck und zwang ihn in die Defensive. Die Taktik ging auf: In der 11. Minute spielte unsere Nr. 7, Emin Abazovic, einen präzisen Distanzpass auf Semir Ljumani (Nr. 30), der sich in bester Abschlussposition befand. Doch der gegnerische Verteidiger mit der Nummer 3 wusste sich nur noch mit einer Notbremse im Strafraum zu helfen – Elfmeter für den BSC Sendling!

Unsere Nr. 10, Erkut Su, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte souverän zum 1:0.

Milbertshofen gleicht aus, doch Sendling antwortet eiskalt

Bis zur Halbzeit tat sich nicht mehr viel, auch wenn Milbertshofen versuchte, ins Spiel zu finden. Mit einem Doppelwechsel zur zweiten Hälfte wollte der Gegner neue Impulse setzen. Leider musste unsere Nr. 2, Jacob Avadra, kurz nach Wiederanpfiff verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Adrian Plepolli (Nr. 16).

In der 51. Minute nutzte Milbertshofen eine Unachtsamkeit in unserer Defensive. Ihre Nummer 9, Ilker Özcan, lupfte den Ball gekonnt über unseren Torwart Danny Cifric – 1:1.

Milbertshofen bekam nun Oberwasser, doch unsere Abwehr hielt stand. Zehn Minuten später dann die erneute Führung für den BSC Sendling: Semir Ljumani schob den Ball mit der Pike am Torhüter vorbei ins Netz – 2:1!

Der Deckel drauf – Sendling macht den Sack zu

In der 70. Minute folgte die Vorentscheidung: Ein kluger Pass von Semir Ljumani auf Erkut Su, der eiskalt zum 3:1 abschloss.

Milbertshofen versuchte noch einmal alles, doch die Sendlinger Defensive stand sicher. In der 86. Minute musste unser Keeper Danny Cifric noch einmal sein ganzes Können zeigen, als er mit zwei spektakulären Reflexen einen sicheren Gegentreffer verhinderte.

Am Ende blieb es beim verdienten 3:1-Sieg für den BSC Sendling. Eine hervorragende Mannschaftsleistung und ein wichtiger Erfolg, um die Tabellenposition zu festigen und das Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu stärken!

