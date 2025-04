Kaltenlengsfeld mit 2 empfindlichen Niederlagen

Knappe Derbyniederlage im Heimspiel gegen Hümpfershausen, frisch ausgestattet mit neuem schwarzen Dress , war man vor dem Spiel beim obligatorischen Foto noch sehr zuversichtlich mit einem positiven Ergebnis vom Platz zu gehen. Es sah auch lange Zeit so aus, als würde dies gelingen. Der Gastgeber wurde meistens defensiv gefordert und das Spielstarke Hümpfershäuser Mittelfeld erarbeitete sich in der 1. Halbzeit viele Abschlüsse aus der Distanz, die aber allesamt keine Gefahr brachten. Der Gastgeber wiederrum hatte nicht wirklich Chancen und wenn wurden sie in der Entstehung zu schlecht ausgespielt. Nach dem Pausentee ein etwas verändertes Bild , eine kleine Drangphase erbrachte einen Elfmeter. Röll war nach Zuspiel von Walczyk nur noch mit einem Foul zu stoppen, den fälligen Strafstoß schoss Bastian Krokowski an die Latte. So blieb es beim 0:0 – den Gästen aus Hümpfershausen wär an diesem Tag wohl auch kein Treffer aus dem Spiel gelungen, so musste wiederum ein Standard her. Wichler nahm sich der Geschichte an und schlenzte Sehenswert ,über die Mauer der Gastgeber zum 0:1 in die Maschen. Torhüter Krokowski hatte in dieser Situation leider auch das Nachsehen. Danach war es viel Fußballkrampf, der SV Wacker versuchte alles um irgendwie noch auf Unentschieden zu stellen, jedoch stand die Hümpfershäuser Defensive sehr kompakt und lies wenig zu. In der letzten Minute des Spiels, dann doch noch die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Freistoß waren es, Andert , Röll und der aufgerückt Torhüter Krokowski die allesamt zum Einschuss ausgeholt haben, jedoch war wieder und wieder ein Hümpferhäuser Bein dazwischen.

Trotz verbesserter Leistung auch gegen Helmershausen nichts zu holen.