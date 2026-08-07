Kaltenkirchener TS: "Wir haben am Samstag das nächste Schwergewicht" von Olaf Wegerich · Gestern, 15:43 Uhr · 0 Leser

Trainer Martin Genz gibt Anweisungen an der Seitenllinie. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für die Kaltenkirchener TS steht nach zwei Heimspielen am Samstag die erste Auswärtspartie beim Heider SV auf dem Programm. Nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage gegen Kilia Kiel konnte mit dem 1:0-Erfolg gegen das Spitzenteam vom SV Eichede ein erster Überraschungscoup gelandet werden. Damit ist die Mannschaft von Trainer Martin Genz sportlich voll im Soll und trifft nun auf den angeschlagenen Heider SV, der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist.

Wie bereits im Vorjahr, damals allerdings noch als Aufsteiger, müssen die Segeberger ein knallhartes Auftaktprogramm gegen die Topmannschaften der Vorsaison bewältigen. Aufstiegstrainer Rene Sixt räumte damals nach einigen Niederlagen freiwillig den Stuhl und machte den Weg frei für Martin Genz. Das Ergebnis ist bekannt: Der 39-jährige führte die Segeberger in ruhiges Fahrwasser, erreichte den 10. Platz in der Flens-Oberliga und holte völlig überraschend gegen den späteren Regionalligisten SV Todesfelde den Kreispokal. Vor dem Spiel in Heide befragte Redakteur Olaf Wegerich KT-Trainer Martin Genz zur aktuellen Entwicklung und mit welchen Erwartungen er in das schwierige Auswärtsspiel geht.

Wie bist du mit den bisherigen Auftritten deiner Mannschaft und der Punkteausbeute nach den ersten beiden Spielen zufrieden?

Was die Leistungen anbelangt, sind wir sehr zufrieden. Wir haben zwei Spiele jetzt mit hoher Intensität bestritten, sind dabei sehr energisch in den Zweikämpfen gewesen und haben viel Leidenschaft auf den Platz gebracht. Das sind so die Tugenden, die wir in jedem Spiel von unseren Jungs sehen wollen und auch sehen müssen, um Punkte einzusammeln. Das hatten wir letztes Jahr schon. Wenn wir da fünf bis zehn Prozent federn lassen, dann wird es für uns immer schwer. Das ist nun mal so in der Oberliga. Aber was die genannten Tugenden betrifft, waren wir sehr zufrieden. Wir hätten uns gegen Kilia Kiel mit einem Punkt belohnen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft. Dafür gab es einen Dreier gegen Eichede, der auch verdient war. Und das Tor eigentlich ein bisschen symptomatisch war, dass es erkämpft und erarbeitet war, ehe der Ball dann nachher den Weg in das Tor fand. Von daher sind wir mit den drei Punkten gegen Top-Kandidaten sehr zufrieden.