"Kalte Wurst" und "warmes Bier": MSV-Fans zerreißen neuen Caterer Bei der Premiere des neuen Caterers im Stadion des MSV Duisburg lief noch nicht alles rund. Was die Fans besonders verärgert hat. von Marcel Eichholz · Gestern, 13:00 Uhr · 0 Leser

Das Thema Catering wird den MSV Duisburg in den kommenden Wochen noch beschäftigen. – Foto: Marcel Eichholz

Es war die Feuertaufe für den neuen Caterer im Duisburger Wedaustadion. Mehr als 25.000 Fans verfolgten am Samstag die Partie der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen. Während die Sportler auf dem Platz eine überzeugende Vorstellung ablieferten, ist die Performance hinter den Tresen noch ausbaufähig. Zahlreiche Beschwerden fluten die Sozialen Medien und der Tenor ist eindeutig: Da ist noch viel Luft nach oben.

In den vergangenen Jahren schon gab es immer wieder Beschwerden über die Qualität der Speisen und die Organisation an den Verkaufsständen im Duisburger Wedaustadion. Die Stadt reagierte und tauschte in diesem Sommer den Caterer aus. Es sollte alles besser werden, doch davon scheint das Unternehmen noch einen gewaltigen Schritt weit entfernt zu sein. Dass am Anfang noch nicht alles reibungslos funktionieren würde und sich Abläufe erst einspielen müssen, war allen klar. Trotzdem ist die geäußerte Kritik der Fans besorgniserregend. >>> MSV glänzt beim 3:0 gegen Meppen Als große Neuerung wurde der bargeldlose Verkauf angepriesen. "Mit Bargeld waren die Schlangen deutlich schneller abgearbeitet", kommentiert ein Fan unter dem Spieltagspost der Zebras. "Das Spiel war super, aber die neue Gastro eine Katastrophe", ergänzt ein anderer andrer und nennt auch einen Kritikpunkt. Demnach sei die Wartezeit für ein Bier extrem lang gewesen. Hier ist besonders der Standort wichtig zur Einordnung. Besagter Anhänger saß im Block 2 auf der Haupttribüne, wo also per se schon etwas weniger los ist, als an den Ständen in der Fankurve. Nach seinem Eindruck sei das Personal hinter der Theke "überfordert" gewesen. "Das Catering ist eine große Katastrophe gewesen. Fünf Personen die zusehen, wie die Pommes frittiert werden und in der Zeit nichts tun - Hut ab", heißt es von einem weitern Fan.