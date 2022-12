Kalte Duschen und ein schlechter Scherz – A-Klasse-7 Trainer blicken auf das Jahr 2022 zurück Tops und Flops

Landkreis – Was waren für die Klubs die größten Tops, aber auch die größten Flops? Die Flops waren dabei nicht immer sportlicher Natur, wie beispielsweise Erdings Coach Andi Ostermair mit einem Schmunzeln verrät: „Zum Energiesparen wurden die Stadionduschen nur kalt genutzt – da schrumpft man als Team zusammen.“ Angesprochen auf die negativen Höhepunkte wird hier Erdings Nachbar Langengeisling deutlich ernster. „Die alternativlose Abmeldung der Dritten aufgrund von Personalproblemen und die Einstellung einiger Spieler der Zweiten zum Fußball ist noch immer frustrierend“, zeigt sich Coach Sebastian Held enttäuscht, zieht aber gleichzeitig das Positive heraus: So bestehe sein aktuelles Team zum größten Teil aus Spielern der dritten Mannschaft, habe aber gezeigt, dass mit der richtigen Einstellung alles möglich sei, was der aktuelle zweite Platz beweist.

Mit Personalsorgen dürfte sich die neu geschaffene SG Buch/Forstern nicht beschäftigen. Albert Bowinzki, Pressesprecher der Spielgemeinschaft, ist noch immer begeistert: „Das ist für mich noch immer das große Highlight, nicht nur, weil wir jetzt mehr Möglichkeiten haben, sondern auch tolle neue Leute aus Buch dazubekommen haben.“

Der FC Finsing erlebte viele Höhen und Tiefen

Ein gewisser Aufschwung herrscht auch in Eichenkofen, denn im letzten Spiel des Jahres gelang der SpVgg DIE Überraschung – der ungeschlagene Tabellenführer Neufahrn wurde mit 1:0 nach Hause geschickt. Negativer Höhepunkt? Für Coach Matthias Kurz gab es diesen im Vorfeld des Derbys gegen Eitting 2 mit einem (misslungenen) Spaß in Richtung des Nachbarn beziehungsweise Harry Ludwig. „Das tut mir noch immer wahnsinnig leid, weil es tatsächlich nicht ansatzweise ernst gemeint war“, beteuert Kurz.

Ausschließlich sportliche Aufs und Abs gab es bei den anderen Teams, und die Diskrepanz könnte hier nicht größer sein, wie Finsings Trainer Florian Neubert erläutert: „Da gibt es am Volksfestsonntag die Riesenüberraschung mit dem Sieg gegen Neuching, andererseits dann aber leider auch das 0:15 in Hörlkofen, wo wir mit dem allerletzten Aufgebot antreten mussten.“ Doch der SV Hörlkofen muss nicht nur der Unheilsbringer sein, davon konnte sich die Zweite aus Walpertskirchen überzeugen: „Was gibt es Schöneres, als den ersten Saisonsieg im Derby gegen Hörlkofen einzufahren“, sagt Übungsleiter Sergio Linke. Wie sieht es aber bei den Hörlkofenern aus? Christoph Böning, Mann an der Seitenlinie beim HSV, klärt auf: „Der Auswärtssieg beim Aufstiegskandidaten aus Schwaig war unser Dosenöffner für unsere lange Serie ohne Niederlage.“ Eine Sache, die ihn stört, habe gar nichts mit seiner Mannschaft zu tun: „Wir haben jetzt schon 15 Saisonspiele, im Frühjahr sind es dann nur noch sieben und im Anschluss eine elend lange Sommerpause – in Zukunft sollte die Planung überdacht werden.“