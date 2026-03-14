Kalte Duschen, große Folgen: TuRUs Zweite meldet Team ab

Sascha Eickels hatte einiges vor, als er im vergangenen Sommer das Traineramt bei der zweiten Mannschaft von TuRU 80 annahm. Mit einigen altgedienten Turu-Kickern wie Saban Ferati oder Fatih Duran wollte Eickels, der zu Aktivenzeiten einst selbst für die Blau-Weißen auf dem Platz gestanden hatte, der inzwischen in die Kreisliga B abgestürzten Oberbilker Reserve zu neuem Glanz verhelfen. Was sich vor einigen Monaten noch romantisch anfühlte, kann inzwischen jedoch als gescheitertes Projekt angesehen werden. Denn TuRUs „Zweite“ hat den Spielbetrieb eingestellt.
Nach der 0:7-Niederlage gegen den Rather SV zogen die Verantwortlichen an der Feuerbachstraße Ende Februar den Stecker. Über die Gründe für das Aus wollte man zumindest auf sportlicher Ebene nicht mehr reden. Dafür sprach Präsident Manuel Rey. Und dessen Ausführungen hatten es in sich. „Am Ende haben wir die Mannschaft abmelden müssen, weil wir kein warmes Wasser bieten können“, erklärte der Spanier auf Anfrage.
Die infrastrukturellen Defizite auf der Platzanlage seien demnach schon seit Monaten bekannt und auch entsprechend adressiert worden. „Wir kämpfen schon seit Monaten mit diesem Problem. Aber Entscheidendes passiert ist seitdem nichts. Mal wurde versucht, einzelne Teile auszutauschen. Dann hat man es mit mobiler Wärme probiert. Aber geholfen hat das alles nicht“, schildert der Vereinschef.
Der Frust ist inzwischen groß. Angesprochen auf diese Thematik, weiß sich Rey nur noch mit Galgenhumor zu helfen. „Bei uns sind die Spieler teilweise sogar froh, wenn sie bei Heimspielen vorzeitig ausgewechselt werden. Dann dann können sie zumindest zuerst unter die Dusche und die wenigen Minuten, in denen wir warmes Wasser haben, nutzen. Alle anderen, die danach kommen, haben dann meist Pech“, sagt Rey.
In den Augen des Vereinsbosses zahlt der Klub nun die Zeche für die Misere. „Einige Spieler aus der zweiten Mannschaft haben sich deshalb abgemeldet, weshalb uns keine andere Wahl blieb, als die Mannschaft zurückzuziehen“, betont Rey. Groll auf die Abtrünnigen hegt der Funktionär nicht „Die Jungs wollten einfach kicken, haben dafür nichts bekommen. Ich kann es dann doch niemandem verübeln, wenn er das Weite sucht, weil wir noch nicht einmal eine heiße Dusche nach Training und Spiel garantieren können“, führt der Spanier weiter aus.
Rey hofft, „dass die Stadt nun in die Gänge kommt.“ Die gute Infrastruktur mit Naturrasenplatz war zuletzt immer noch ein Argument, mit dem die Oberbilker im Werben um neue Spieler punkten konnten. Doch glaubt man den Schilderungen von Manuel Rey, dann geht der TuRU auch dieses Faustpfand allmählich verloren.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: