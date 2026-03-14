Kalte Duschen, große Folgen: TuRUs Zweite meldet Team ab

In den Augen des Vereinsbosses zahlt der Klub nun die Zeche für die Misere. „Einige Spieler aus der zweiten Mannschaft haben sich deshalb abgemeldet, weshalb uns keine andere Wahl blieb, als die Mannschaft zurückzuziehen“, betont Rey. Groll auf die Abtrünnigen hegt der Funktionär nicht „Die Jungs wollten einfach kicken, haben dafür nichts bekommen. Ich kann es dann doch niemandem verübeln, wenn er das Weite sucht, weil wir noch nicht einmal eine heiße Dusche nach Training und Spiel garantieren können“, führt der Spanier weiter aus.

Rey hofft, „dass die Stadt nun in die Gänge kommt.“ Die gute Infrastruktur mit Naturrasenplatz war zuletzt immer noch ein Argument, mit dem die Oberbilker im Werben um neue Spieler punkten konnten. Doch glaubt man den Schilderungen von Manuel Rey, dann geht der TuRU auch dieses Faustpfand allmählich verloren.

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