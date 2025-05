Felix Hadamitzky (rotes Trikot) kommt mit der Fußspitze gegen Grünstadt als Erster an den Ball. – Foto: Mario Luge

Kalte Dusche weckt Hassia-Geister Nach Gewitter-Unterbrechung verdienen sich die Binger ein 1:1 (0:0) gegen den VfR Grünstadt +++ Daniel Martin hat sogar den Siegtreffer auf dem Fuß Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Bingen Grünstadt Nico Setz Israel Mulumba Mukamba + 2 weitere

BINGEN. „Es geht doch“ möchte man den Binger Landesliga-Fußballern zurufen. Nach vielen frustrierenden Erlebnissen in der auslaufenden Meisterschaftsrunde belohnte sich die Hassia endlich mal mit dem 1:1 (0:0) gegen den VfR Grünstadt. Ob oder was der Punktgewinn gegen den Tabellenfünften am Ende Wert sein wird, dass spielt für den Coach eine untergeordnete Rolle.

Heute, 16:00 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen VfR Grünstadt Grünstadt 1 1 „Wir wollten am Montag nur nicht wieder enttäuscht über ein unnötiges Tor sprechen, das uns ein gutes Ergebnis gekostet hat. Dieses Ziel haben wir erreicht“, zog Patrick Joerg sein Fazit nach neunzig plus fünf Minuten, die durch ein schweres Unwetter Mitte der zweiten Halbzeit für etwa 20 Minuten unterbrochen war.

Land unter am Hessenhaus: Das Gewitter mit Hagelschauer führte zu einer 20-minütigen Unterbrechung. – Foto: Mario Luge

Blitz und Donner, dazu heftiger Hagel – die unerwartete kalte Dusche am Hessenhaus hatten vor allem den Hausherren gutgetan. Die Binger waren nach Grünstadts 1:0 durch Even Jülly (62., Drehschuss) mit einem Rückstand in die Zwangspause gegangen. Und dieses Ergebnis war nach dem Spielverlauf durchaus etwas unglücklich, denn nach der Anfangsphase, in der die Gäste mehr vom Spiel hatten, präsentierten sich die Binger auf Augenhöhe und kamen auch kurz vor der Pause zu zwei guten Möglichkeiten.

Die Binger freuen sich mit dem Torschützen zum 1:1, Israel Mukamba (rechts). – Foto: Mario Luge

Nico Setz im Binger Kasten hatte derweil relativ wenig zu tun gegen eine Offensive, die in vier der letzten fünf Partien je fünf Tore geschossen hatte. Auf der anderen Seite verbuchte die Hassia diesmal die Schlusspointe für sich: Per Flankenlauf bereitete der eingewechselt Daniel Martin den Ausgleich vor, seine präzise Hereingabe musste Israel Mukamba nur noch aus zwei Metern einnicken. „Manchmal ist Fußball ganz einfach. Wenn das klappt, passieren die besonderen Dinge von ganz alleine“, analysierte auch Joerg, der sich über eine überaus engagierte Schlussphase seiner Jungs freute, die zum Abpfiff wieder mal mit drei A-Junioren auf dem inzwischen völlig durchweichten Rasen am Hessenhaus stand.

Mit dieser Chance hätte Daniel Martin den Dreier sichern können. Doch sein Schuss geht übers Tor. – Foto: Mario Luge