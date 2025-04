Kalte Dusche in der Anfangsphase

Am 24.Spieltag war es mal wieder soweit und die Mannschaft des SV Schmölln musste eine Niederlage einstecken. Nach fünf Spielen ohne Niederlage (4 Siege, 1 Unentschieden) musste man sich gegen die Eurotrink Kickers FCL Gera mit 1:3 geschlagen geben. Das geht aufgrund der kämpferischen und leidenschaftlichen Vorstellung der Hausherren auch in Ordnung.

Bereits nach zwölf gespielten Minuten musste der SVS auf schwierigem Geläuf einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Ein Fehlpass der Schmöllner Hintermannschaft besiegelte bereits in der ersten Minute den ersten Eurotrink-Treffer durch Florian Graupner. Nach einem Krüger-Ballverlust in besagter zwölfter Minute führte ein Stein-Heber zum 0:2 aus Schmöllner Sicht. Schmölln war jetzt wach und zwei Standardsituationen hätten gar für den Anschlusstreffer sorgen können. Doch weder Dominick Heinze mit einer Riesenchance aus Nahdistanz nach einem Lochmann-Freistoß (16.), noch Florian Pitschel, der per Freistoß nur den Innenpfosten traf (20.), konnte den Spielstand verkürzen. Aber auch Eurotrink vergab noch einen Riesen, als eine Eingabe von der linken Seite vom Geraer Stürmer aus Nahdistanz über den Schmöllner Kasten gesetzt wurde (25.). In der Folgezeit kamen Leon Gentsch und Alexander Korent noch zu kleineren Einschusschancen. Aber diese waren an diesem Tag nicht zwingend genug, um die Hausherren zu überwinden. Somit ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand für die Schmöllner Mannschaft in die Kabine.