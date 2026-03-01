Kalte Dusche, heißes Comeback: Herbede schlägt Welper

Die SG Welper konnte gegen Herbede III mal wieder nur hinterherschauen - dabei war man vor sechs Jahren noch Landesligist. – Foto: Harald Szczygiol (Symbolfoto)

In der Begegnung zwischen dem Tabellenfünften SV Herbede III und dem Zwölftplatzierten SG Welper wurden die Zuschauer bereits in der zweiten Minute Zeuge eines turbulenten Starts. Die Gäste aus Welper erwischten einen Auftakt nach Maß: Niklas Schulz nutzte die erste Unaufmerksamkeit der Herbeder Hintermannschaft eiskalt aus und brachte den Außenseiter mit 1:0 in Führung. Wer jedoch gehofft hatte, dass dieser Treffer den SVH verunsichern würde, sah sich getäuscht. Fast im direkten Gegenzug schlug Herbede zurück. Yannick Igel bewies seine Torjäger-Qualitäten und erzielte in der 29. Minute den postwendenden Ausgleich zum 1:1.

Nach der rasanten Anfangsphase stabilisierte sich das Spiel der Gastgeber zunehmend. Herbede übernahm die Spielkontrolle und drückte auf den Führungstreffer. In der 43. Minute war es dann so weit: Nach einer schönen Kombination landete der Ball zum 2:1 im Netz der Welperaner. Da der Schütze in der allgemeinen Jubeltraube nicht eindeutig auszumachen war, blieb dieser Treffer zunächst einem Unbekannten vorbehalten. Kurz vor Schluss schlug dann erneut die Stunde von Yannick Igel. In der 96. Minute vollendete er einen Angriff nervenstark zum 3:1-Endstand. Mit diesem Doppelpack sorgte Igel dafür, dass der SV Herbede seiner Favoritenrolle gerecht wurde und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze hält, während die SG Welper trotz des mutigen Beginns weiterhin im unteren Tabellendrittel verweilt.