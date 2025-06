Kalte Dusche für Weiden: 1:4 gegen direkten Konkurrenten Hennef

„Es war eine absolut verdiente Niederlage“, sagte Weidens Torschütze und sportlicher Leiter Meik Kühnel nach dem Spiel. Schon früh in der Partie hatte er per Foulelfmeter zum 1:0 getroffen (5.), doch der Vorsprung hielt nicht lange. „Natürlich wollten wir es verhindern, dass es am letzten Spieltag zum Showdown kommt. Aber wir sind selber schuld, dass es nun so weit ist.“