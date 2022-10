Kalte Dusche für SG RBS

Kein schöner Abend für die erste Mannschaft der SG RBS am Dienstag, den 25.10., in Londorf. Die Mannschaft um Voach Benjamin Lock unterlag der SG Rüddingshausen/Londorf mit 3:1.



Bereits früh in der ersten Hälfte geriet die SG RBS in einen unnötigen Rückstand. Weitere individuelle Fehler bescherten zur Pause einen Stand von 0:3 aus Sicht der Dreier-SG.



In Hälfte zwei kam es zwar zu weiteren Chancen auf beiden Seiten, jedoch gelang Christian Kuhn bereits in der 49. Minute das einzige Tor der zweiten Hälfte und so blieb es beim 3:1 aus Sicht der Gastgeber.



Bericht: SG RBS, Niklas Frey