Kalt erwischt!

Dass der Winter Ende November manchmal ernst macht, ist so überraschend nun nicht. Und auch die Wetterprognose war seit Tagen eindeutig: Für das vergangene Wochenende waren knackige Minustemperarturen vorhergesagt. Dennoch wirkten im bayerischen Amateurfußball so manche völlig überrumpelt.
Die Ouvertüre im Streichkonzert der etwas anderen Art gab`s in der Bayernliga Nord: Bereits am Freitagabend musste der ASV Cham aus Erlangen wieder unverrichteter Dinge und zähneknirschend die Heimreise antreten, nachdem kurz vor dem geplanten Anpfiff die Entscheidung fiel, das kein Spiel stattfinden würde. Der Platz war gefroren.
Für viel Frust und Ärger sorgte vor allem der Umstand, dass überdurchschnittlich viele Partie erst kurz vorm Anpfiff durch die eingeteilten Schiedsrichter abgesagt worden sind. Doof für den Heimverein, der organisatorisch alles in die Wege geleitet hatte für ein Heimspiel. Aber noch viel ärgerlicher für die Auswärtsteams, die zum Teil hunderte Kilometer Fahrt für nichts und wieder nichts auf sich genommen hatten.
In der Regionalliga war in Eichstätt schon alles angerichtet, die Gäste vom TSV Schwaben Augsburg waren bereits da, dann folgte rund eine halbe Stunde vorm Spiel die Entscheidung: Spielabsage! Ein kleiner Teil des Platzes im Hirsch-Sportpark war noch gefroren. "Ein sensibles Thema. Wir als VfB Eichstätt akzeptieren die Entscheidung, haben aber auch beschlossen, dass wir uns dazu nicht mehr öffentlich äußern werden", erklärt Sportvorstand Marco Schiebel.
Eine Spielklasse tiefer und rund 60 Kilometer nördlich in Neumarkt in der Oberpfalz zeitgleich ein ähnliches Bild. Der Trainer der SpVgg Weiden, Michael Riester, dessen Team umsonst nach Neumarkt gefahren war, sagte zutreffend: "Wir fahren nach Neumarkt, in der Nacht herrschen minus acht Grad, jetzt sind es rund null Grad – da braucht man kein Experte sein, um zu wissen, dass ein Platz unter solchen Bedingungen nicht auftauen kann."
Noch deutlicher wurde Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV Neudrossenfeld. Eingedenk der äußeren Bedingungen hatten die Oberfranken mit einer Absage gerechnet. Die kam aber nicht, und so machte sich der TSV-Tross auf ins knapp 150 Kilometer entfernte Würzburg - mit einem unguten Gefühl, das sich dann leider bestätigte: "Wir hatten dies aus der Ferne schon befürchtet – dass es nun tatsächlich so kam, ist natürlich ein Witz und ärgerlich." Kurios an dieser Stelle: In der eigentlich klimatisch begünstigten Weinbauregion Würzburg machte Väterchen Frost dem Fußball einen Strich durch die Rechnung. Ausgerechnet in Hof aber, als Kälteloch verschrien und gerne als "Bayerisch Sibirien" bezeichnet, konnte gespielt werden…
Die vielen kurzfristigen Absagen führten allerdings zu keinem raschen Lerneffekt. So reiste am Sonntag die DJK Ammerthal, Tabellenführer in der Landesliga Nordost, nach Buckenhofen - und wieder folgte die kalte Dusche vor Ort. Spielabsage durch das eingeteilte Schiedsrichtergespann!