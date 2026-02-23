Kallmünz verpflichtet Thomas Wasser als neuen Trainer

Die Verantwortlichen des ATSV Kallmünz präsentieren Thomas Wasser (Zweiter von rechts) als künftigen Cheftrainer. – Foto: Verein

Aufbruchsstimmung herrscht beim ATSV Kallmünz. Nach sportlich mageren Jahren geht es langsam aber sicher wieder aufwärts beim Klub aus dem nördlichen Landkreis Regensburg. Früher oder später will der ehemalige Kreisligist zumindest zurück in die Kreisklasse, die deutlich attraktiver ist als die A-Klasse mit ihren vielen Reserveteams. Auf der Trainerposition kündigen sich Veränderungen an. Übungsleiter Johann Häckl und Co-Trainer Tobias Jobst geben ihre Ämter am Ende der Saison nach jeweils drei Jahren ab. Die Verantwortlichen des ATSV haben früh im neuen Jahr Klarheit geschaffen und die Nachfolgelösung geregelt. Wie der Verein am Montag mitteilt, übernimmt Thomas Wasser ab Sommer das Amt des Cheftrainers. Zuletzt gehörte der 34-Jährige dem Trainerstab des Kreisligisten ATSV Pirkensee-Ponholz an.

Die Kallmünzer Verantwortlichen betonen, dass Wasser „von Beginn an der Wunschkandidat des Vereins“ gewesen sei. Trotz seines noch jungen Trainer-Alters bringe er bereits Erfahrung aus dem Junioren- und Herrenbereich mit. Der C-Lizenz-Inhaber coachte unter anderem die A‑Jugend der JFG 3 Schlösser-Eck in der Bezirksoberliga und war Co‑ sowie Cheftrainer des ATSV Pirkensee-Ponholz in der Kreisliga. „Mit Thomas Wasser bekommt der ATSV einen Trainer, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passt. Seine offene und sympathische Art sowie seine klare Spielidee sollen die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Der ATSV Kallmünz freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Thomas einen erfolgreichen Start in die neue Saison“, geben die Verantwortlichen zu Protokoll. An das scheidende Trainerduo gerichtet, heißt es: „Ein großes Dankeschön geht an Johann Häckl und Tobias Jobst für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Jetzt gilt es, die laufende Saison gemeinsam bestmöglich abzuschließen.“



Der künftige Kallmünz-Coach freut sich schon auf die neue Aufgabe. „Nach einem sehr intensiven Halbjahr bei PiPo habe ich den Abstand zum Fußball erstmal genossen. Es folgte die Anfrage aus Kallmünz. Das erste persönliche Gespräch mit den Abteilungsleitern war sehr gut. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt“, berichtet Thomas Wasser, der sich bei einem Hallentraining einen ersten Eindruck von der Mannschaft verschaffte: „Da waren 25 Spieler anwesend. Ich habe gleich gemerkt, dass das super Jungs sind und eine gute Gemeinschaft vorherrscht.“ Mittelfristig möchte der ATSV wieder verstärkt auf die eigenen Spieler setzen. Heißt: Eigene Jugendspieler auch im Herrenbereich weiter an den Verein binden sowie ehemalige Kallmünzer zurück lotsen. „Das ist eine Aufgabe, die mich einfach gereizt hat. Dies interessiert mich einfach. Daher hat es nicht lange gedauert, ehe ich zugesagt habe“, so Wasser, der den Verein auf einem guten Weg sieht und ab Sommer selbst tatkräftig mithelfen will, dass dieser Weg weiter ins Positive führt.