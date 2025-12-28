Kallée setzt Zeichen

Wie die HNA berichtete, bleibt Fabian Kallée auch in der Saison 2026/27 Trainer des abstiegsbedrohten Gruppenligisten SG Neuenstein und sorgt damit früh für Planungssicherheit.

Trotz prekärer Tabellenlage setzt der Verein ein deutliches Signal: Bei der Weihnachtsfeier wurde die Zusammenarbeit mit Kallée verlängert, der seit Sommer im Amt ist und das Vertrauen von Mannschaft und Verein als ausschlaggebend nennt.

Acht Punkte aus 16 Spielen sprechen zwar gegen den Klassenerhalt, doch personell droht zum Winter kein Auseinanderbrechen. Leistungsträger wie Schwarz, Seitz und Hebeler sollen bis zum Trainingsstart am 1. Februar auskurieren, externe Wintertransfers bleiben jedoch aufgrund der Lage schwierig. Kallée richtet den Blick daher bereits auf den Sommer – und bleibt.