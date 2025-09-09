Kalkum-Wittlaer vor dem Pokalduell: „Das Spiel kommt zur Unzeit“

Rotiert der Underdog gegen Sonsbeck? – Foto: Roberto Parolari

Zweitrundenspiel um den Niederrheinpokal, zu Hause, unter Flutlicht, gegen einen zwei Ligen höher angesiedelten Gegner - es gäbe genügend Gründe, warum der TV Kalkum-Wittlaer auf den Vergleich mit dem SV Sonsbeck am Mittwochabend brennen sollte. Doch von Vorfreude ist zumindest bei Navid Fazeli nichts zu spüren.

Morgen, 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum SV Sonsbeck SV Sonsbeck 19:30 live PUSH „Wenn ich ehrlich bin, kommt diese Partie zur Unzeit. Ich könnte gut darauf verzichten“, sagt der Trainer des Bezirksligisten. Nach einem bescheidenen Saisonstart mit nur einem Zähler aus den ersten vier Ligaspielen liegen die Prioritäten in Wittlaer woanders. „Wir haben am Sonntag das Derby gegen den Lohausener SV zur Brust. Das ist für uns viel wichtiger“, beschwört der Coach, dem ohnehin das eng getaktete Auftaktprogramm Sorgen bereitet. „Wir spielen auch in der nächsten Woche unter der Woche noch im Kreispokal. Das geht dann schon an die Substanz. Und ausreichend Physiotherapeuten, die die Jungs wieder aufpäppeln, haben wir auch nicht.“ Rotation möglich

Gut möglich ist daher, dass Fazeli gegen den Oberligisten aus Sonsbeck am Mittwoch die Rotationsmaschine anschmeißt. Sofern das die personelle Situation zulässt. Neben einige erkrankten Kickern droht auch Nico Pesch auszufallen. Der Kapitän steht als werdender Papa auf Abruf. Ob im Rahmen des „Babypinkelns“ dann auch auf den Einzug in die dritte Runde des Verbandspokals angestoßen werden kann, bleibt abzuwarten. „Auf dem Papier sind unsere Chancen gering“, sagt Fazeli, für den der SV Sonsbeck ein undankbares Los darstellt. „Ich will den anderen Teams nicht zu nahetreten. Aber letztlich träumt im Niederrheinpokal doch jeder von Gegnern wie Rot-Weiss Essen oder dem MSV Duisburg. Alles andere ist weniger attraktiv.“ Was in Runde zwei nicht ist, kann für den TV Kalkum-Wittlaer im weiteren Verlauf des Wettbewerbs natürlich noch werden. Voraussetzung dafür ist, dass Wittlaer den Tabellenfünften der Oberliga ausschaltet.