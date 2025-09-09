Kalkum-Wittlaer vor dem Pokalduell: „Das Spiel kommt zur Unzeit“

Zweitrundenspiel um den Niederrheinpokal, zu Hause, unter Flutlicht, gegen einen zwei Ligen höher angesiedelten Gegner - es gäbe genügend Gründe, warum der TV Kalkum-Wittlaer auf den Vergleich mit dem SV Sonsbeck am Mittwochabend brennen sollte. Doch von Vorfreude ist zumindest bei Navid Fazeli nichts zu spüren.
Gut möglich ist daher, dass Fazeli gegen den Oberligisten aus Sonsbeck am Mittwoch die Rotationsmaschine anschmeißt. Sofern das die personelle Situation zulässt. Neben einige erkrankten Kickern droht auch Nico Pesch auszufallen. Der Kapitän steht als werdender Papa auf Abruf. Ob im Rahmen des „Babypinkelns“ dann auch auf den Einzug in die dritte Runde des Verbandspokals angestoßen werden kann, bleibt abzuwarten.
„Auf dem Papier sind unsere Chancen gering“, sagt Fazeli, für den der SV Sonsbeck ein undankbares Los darstellt. „Ich will den anderen Teams nicht zu nahetreten. Aber letztlich träumt im Niederrheinpokal doch jeder von Gegnern wie Rot-Weiss Essen oder dem MSV Duisburg. Alles andere ist weniger attraktiv.“ Was in Runde zwei nicht ist, kann für den TV Kalkum-Wittlaer im weiteren Verlauf des Wettbewerbs natürlich noch werden. Voraussetzung dafür ist, dass Wittlaer den Tabellenfünften der Oberliga ausschaltet.
„Es ist ein einziges Spiel, dazu auf unserem Platz. Da ist immer eine Überraschung möglich“, spricht Fazeli seinen Schützlingen Mut zu. Im Vergleich zum favorisierten Gegner haben diese auch rein gar nichts zu verlieren. „Ich habe nur zwei Wünsche für diese Partie. Die Jungs sollen auf dem Feld gemeinsam Spaß haben und niemand soll sich verletzen, natürlich auch auf Seiten des SV Sonsbeck nicht.“
Was aus Sicht des TVKW Mut macht: Die Stimmung ist trotz der bisher mäßigen Resultate positiv. Auch nach dem 2:2 gegen Aufsteiger Rhenania Hochdahl, bei dem seine Elf am Sonntag eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab, sprach Navid Fazeli von einer „guten Atmosphäre“ in den eigenen Reihen. Ein Sieg im Pokal würde diese noch beflügeln.