Kalkum-Wittlaer sorgt für eine faustdicke Überraschung

Dass er und Murat Yildiz bei Erhalt der Bezirksliga am Grenzweg bleiben, ist inzwischen sehr wahrscheinlich, auch wenn eine offizielle Einigung noch aussteht. „Die Zusammenarbeit mit Murat ist hervorragend. Wir bilden eine perfekte Symbiose. Mit ihm habe ich den Partner an der Seitenlinie gefunden, den ich über vier Jahre lang gesucht habe“, schwärmt Fazeli. Und auch von Vereinsseite gibt es positive Signale, die dem Duo schmecken. „Wir bekommen die Möglichkeit, das Team im Sommer auf drei bis vier Positionen zu verstärken. Das sind ganz andere Voraussetzungen, als wir sie in den letzten Jahren hatten“, frohlockt der Chefcoach.