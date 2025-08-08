Kalkum-Wittlaer glaubt an die eigene Stärke für den Pokalauftakt

Selbstbewusst blickt der TV Kalkum-Wittlaer dem ersten Pflichtspiel der Saison entgegen. „Wir haben den Anspruch, eine Runde weiterzukommen“, sagt Trainer Navid Fazeli vor dem Erstrundenspiel um den Niederrheinpokal. Eine forsche Ansage, da der Gegner nicht irgendein „Fallobst“ ist. Zu Gast am Grenzweg ist am Sonntag der Cronenberger SC. Dieser darf sich seit diesem Sommer zwar wie der TVKW auch nur noch „Bezirksligist“ nennen, kickte in der Spielzeit 2022/2023 aber noch zwei Etagen höher in der Oberliga.

Dort war vor zehn Jahren auch der TV Kalkum-Wittlaer noch vertreten. Es war die Glanzzeit des Klubs, der in der Spielzeit 2014/15 auch im Verbandspokal für Aufsehen sorgte. Als damaliger Landesligist zog Wittlaer bis ins Viertelfinale ein und erspielte sich so ein Duell mit Rot-Weiß Oberhausen. Auch wenn die Partie mit 0:5 verloren ging, werden sich die Anhänger des Vereins noch heute gerne an jenen 21. November. An eine Wiederholung eines solchen „Coup“ ist aktuell eher nicht zu denken. Wohl aber an den Einzug in die zweite Runde. „Wir haben den Gegner beobachtet und rechnen uns zu Hause durchaus Chancen aus“, sagt Navid Fazeli. Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der Coach zufrieden. „Die Zugänge sind gut integriert, die Stimmung ist super. Wir haben ein sehr homogenes Team beisammen“, führt Fazeli weiter aus.

Die Partie gegen Cronenberg ist in jedem Fall eine erste, echte Standortbestimmung für das verjüngte Team um Kapitän Nico Pesch. Mit Altan Top, Maurice Bersch und Dean Jurnicek verabschiedete sich in der Sommerpause ein erfahrenes Trio in Richtung Rather SV. Mit Mert Kefeli (GSV Moers) und Uros Markovic (SC Unterbach) gingen zwei weitere Stammkräfte von Bord. Rechnet man den bereits im vergangenen Winter vollzogenen Wechsel von Marc Bäsner (GSV Moers) hinzu, dann kann man in Wittlaer schon von einem größeren Umbruch sprechen.

Qualität hat Navid Fazeli aber immer noch in seinen Reihen. Lars Jansen und Nico Pesch zeigten sich in den Tests schon wieder treffsicher. Jungen Akteuren wie Anton Hauk oder Max Rülke darf in dieser Saison der nächste Schritt in der Entwicklung zugetraut werden. Und dann wären da noch die bezirksligaerfahrenen Zugänge um Schayan Safarpour-Malekabad (Ratingen 04/19 II) oder Dejan Schmitz (SSV Erkrath). Ob die Qualität reicht, um den Cronenberger SC aus dem Pokalwettbewerb zu schmeißen, wird sich am Sonntag zeigen.