Kalkriese benötigt dringend ein Erfolgserlebnis Die Kalkrieser waren mit 10 Punkten aus den ersten vier Spielen gestartet, seitdem wartet das Team auf ein Erfolgserlebnis.

"Unser Start war wirklich gut, was danach passiert ist, kann man nicht nur mit den vielen Verletzungen erklären", Frank Ulbricht sah viele gute Spiele und Aktionen seines Teams, allein der Erfolg blieb am Ende aus. Vor allem die mangelnde Torausbeute bereitet ihm Sorgen. Im Sturm herrscht neben Torjäger Rene Hemker (11 Tore) eine große Flaute, nur 15 Treffer erzielte der FCK in den 12 Spielen.

Für Ulbricht sind die verlorenen Spiele auch ein Zeichen der fehlenden Breite im Kader. Der ohnehin nur dünn besetzte Kader muss durch die langwierigen Verletzungen und Ausfälle von Philipp Stolle (Meniskus), Jan Placke (Archillessehne), Lovis Brockmeyer (Schienbeinbruch), Class Grünebaum (Kreuzbandriss) und Kapitän Sebastian Vinke (Wadenprobleme) auf einige wichtige und erfahrene Spieler verzichten. Eric Grünebaum ist im nächsten Spiel gesperrt.