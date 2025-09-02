Kalkan-Hattrick für SF Troisdorf - RW Hütte startet mit Kantersieg

Der erste Spieltag ist geschafft, die ersten Eindrücke gibt es nach der Vorbereitung nun endlich schwarz auf weiß nachzulesen. Die ausgemachten Aufstiegsaspiranten sind zum größten Teil positiv in die Saison gestartet, die drei Aufsteiger gingen am ersten Spieltag allesamt leer aus.
TuS Mondorf 1920 II – FC Kosova Sankt Augustin 2:4
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Severin Reinartz, Konstantin Westenhoff, Nico Rother, Maximilian Drews, Fabian Beck, Darren Boyles (85. Clemens Loke), Moritz Wunder, Benjamin Schmitt, Andrés Gallego-Costa, Eric-Noah Langenfeld (75. Noah Wagner) - Trainer: Fabian Hinrichsen
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi, Veton Popova, Sebahattin Berke Özen, Mohamed Channouf Charki (46. Jakup Kameri), Dardan Delijaj, Egzon Ademi (75. Luan Qestaj), Nexhbedin Qestaj (75. Almir Delijaj), Bujar Delijaj, Endrit Musliu (46. Leonid Saliuki), Leonard Gllozhnja (65. Argjend Jashanica) - Trainer: Valdet Jakurtaj - Trainer: Behar Prenku
Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Dardan Delijaj (1.), 1:1 Eric-Noah Langenfeld (38.), 1:2 Sebahattin Berke Özen (45.+4), 2:2 Nico Rother (50.), 2:3 Dardan Delijaj (69.), 2:4 Leonid Saliuki (90.+9)
_______________________
SV Umutspor Troisdorf – SV Allner-Bödingen 2:2
SV Umutspor Troisdorf: Beytullah Ince, Yuri Medina Moutaqi (81. Shavan Nader), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Usama Bouskouchi, Emre Cinar (74. Jallal Temsamani Allali), Firat Arslan, Abdülhaluk Karakas, Luciano Giarrizzo (60. Caner Bürlükkara), Umutcan Akyurt - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
SV Allner-Bödingen: Marc Schug, Julian Rupprath, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl (57. Joshua Goebel), Nick Stöcker (70. Adrian Mar Albrecht), Victor Diehl, Daniel Grutza (63. Kilian Sieling), Ali Secen, Edin Arnautovic (57. Kalifa Keita) (83. Oskar Sund) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Tore: 0:1 Thomas Röhrl (12.), 0:2 Adrian Mar Albrecht (84.), 1:2 Mazlum Cakmak (86.), 2:2 Mazlum Cakmak (88.)
_______________________
TuS Winterscheid – 1. FC Spich II 2:4
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marc Klein, Wolfgang Fischer, Gunnar Pütz, Florian Hauf (65. Philipp Förster), Michael Fischer, Blerim Neziraj (46. Alexander Reitz), Marvin Reitz, Sascha Seifert, Jan Luca Fischer (75. Ole Stegemann), Kai Heilmann - Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen (77. Janik Scheer), Maxim Rene Becker, Philipp Pönisch, Tobias Alexander Rübenach, Florian Kircheis (55. Simon Ustjanskij), Pascal Vilain (69. Rico Simons), Niklas Fuchs, Manuel Jäger, Tim Klein (69. Fabian Retter) - Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Tore: 0:1 Niklas Fuchs (38.), 0:2 Tobias Alexander Rübenach (48.), 0:3 Tim Klein (54.), 1:3 Philipp Pönisch (68. Eigentor), 1:4 Niklas Fuchs (75.), 2:4 Michael Fischer (79.)
_______________________
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – Türkischer FC Inter Troisdorf 3:3
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer (37. Noah Ludwig), Brendon Nurqaj, Hendric Schmitz (67. Janis Fischer), Malte Groß (67. Robin Bäumgen), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Tim Abdellah Brungs, Nick Dreilich, Leon Dagge (74. Till Breuer), Marc Antoine - Trainer: Marvin Müller
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Konstantinos Karkalis, Dennis Birkenkamp (85. Jonut Filimon), Liviu-Ionut Georgescu, Burak Kir, Taylan Turhan, Elias Terchoune (46. Murat Ekizoglu) (76. Shah Fahad Momand), David Adotevi (46. Selam Mese), Sinan Nadaroglu, Kamil Süslü - Trainer: Gökhan Colak
Tore: 1:0 Marc Antoine (25.), 1:1 Kamil Süslü (45.+2), 1:2 Taylan Turhan (59.), 2:2 Janis Fischer (81.), 3:2 Niclas Fischer (90.+1), 3:3 Sinan Nadaroglu (90.+3)
_______________________
SV Fortuna Müllekoven – SV Bergheim 1937 1:2
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Jan Pellkofer, Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Marco Nolden, Besmir Simnica, Timur Tolga Sucuoglu, Zakariae Bourassi, Nebojsa Kosarcic, Daniel Verstrepen - Trainer: Ahmet Cansiz
SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Christian T. Müller, Stefan Bach (71. Vedat Nura), Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach, Tim Kitz (82. Leon Bernards) (90. Francesco Cordella), Daniel Mbungu Masaka (60. Luigi Louie Rama), Cedric Pirotte, Florent Muja (88. Adam Abdou) - Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Tore: 0:1 Stefan Bach (25.), 0:2 Florent Muja (56.), 1:2 Besmir Simnica (90.)
Gelb-Rot: Timur Tolga Sucuoglu (65./SV Fortuna Müllekoven/)
_______________________
1. FC Niederkassel II – TSV 06 Wolsdorf 0:4
1. FC Niederkassel II: Lars Niklas Bickhofe, Vasileios Kalouris (62. Marvin Jeitner), Haki Berisha, Severin Hilger, Pascal Reinartz (67. Luis Psillakis), Andre Goldmann, Berkay Dogu, Yussef Meli (62. Amer Moutass), Levent Sahin, Dennis Paul (67. Adam Contich), Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte (49. Lukas Himmrich), Nico Görsch, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Luis Dräger (67. Luc Pullem), Til Bohnau (85. Felix Hauck), Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer (72. Lucas Relvas Galveia), Jan Ley (63. Yannick Haas), Jan-Niklas Hundenborn - Trainer: Henrik Schyns - Trainer: Timo Leo - Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Jan Ley (32.), 0:2 Severin Hilger (53. Eigentor), 0:3 Luc Pullem (79.), 0:4 Jan-Niklas Hundenborn (83.)
Gelb-Rot: Haki Berisha (56./1. FC Niederkassel II/)
Gelb-Rot: Jan-Sebastian Uth (56./1. FC Niederkassel II/)
_______________________