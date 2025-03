Der TSV Kaldenkirchen bekommt es bereits am Freitagabend mit Verfolger SSV Strümp zutun. – Foto: Ralph Görtz

Kaldenkirchen vor schwerer Aufgabe, Kempen in Schiefbahn zu Gast Kreisliga A Kempen & Krefeld: Bereits am Freitagabend steht der TSV Kaldenkirchen vor einer schweren Aufgabe, wenn es auswärts gegen den SSV Strümp geht. Die beiden Aufstiegskontrahenten SC Union Nettetal II und SV Thomasstadt Kempen sind derweil am Sonntag ebenfalls auf Auswärtsfahrt.

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld wird bereits am Freitagabend mit zwei interessanten Spielen eröffnet: Zum Einen ist der formstarke Hülser SV gewillt, seine Ungeschlagenen-Serie auch im Auswärtsduell bei Kellerkind TIV Nettetal weiter fortzuführen, während der TSV Kaldenkirchen im Auswärtsspiel bei Tabellennachbar SSV Strümp gefordert ist. Spitzenreiter SC Union Nettetal II gastiert am Sonntag als klarer Favorit bei VfR Fischeln II, während Verfolger SV Thomasstadt Kempen beim SC Schiefbahn dreifach punkten will.

Hüls klarer Favorit, Kaldenkirchen will Revanche für Hinspiel-Pleite

Bereits am Freitagabend gastiert der Hülser SV bei Abstiegskandidat TIV Nettetal und will dabei seine starke Rückrunden-Serie weiter ausbauen: Für die Grün-Weißen gab es in den ersten sechs Partien des Jahres lediglich einen Punktverlust im Auswärtsspiel bei SC Viktoria 07 Anrath zu verzeichnen, die restlichen Duelle wurden allesamt gewonnen. Nach dem 3:3-Remis im Hinspiel gegen den TIV, ist der Bezirksliga-Absteiger nun gewillt, den nächsten Dreier einzutüten und nach wie vor den Anschluss auf die Plätze vier und fünf zu wahren. Die Hausherren gehen hingegen als klarer Underdog in die Begegnung und müssen alles daran setzen, nicht auch das sechste Spiel in Serie zu verlieren und den Anschluss auf einen Nicht-Abstiegsplatz noch weiter zu vergrößern.

Ebenfalls schon am Freitagabend im Einsatz ist Aufstiegsanwärter TSV Kaldenkirchen, wenn es ins Auswärtsduell gegen Tabellennachbar und Verfolger SSV Strümp geht. Nachdem die Blau-Weißen, nach langer Siegesserie, vergangene Woche im Aufeinandertreffen gegen den SC Rhenania Hinsbeck erstmals in diesem Jahr Punkte liegen ließen und folglich den zweiten Rang an Aufsteiger SV Thomasstadt Kempen verloren, soll Selbiges nicht auch im Auswärtsspiel am Fouesnantplatz passieren. Doch die Strümper stellen, trotz bereits drei sieglosen Spielen nach dem Auftakt in die Rest-Saison, einen unangenehmen Gegner dar, was auch die 1:2-Hinspiel-Niederlage aus Sicht des TSV aufzeigt. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob der Tabellendritte dieses Mal seiner Favoritenrolle gerecht werden kann. Fischeln empfängt Tabellenführer, Hellas gegen Anrath

Der VfR Fischeln II bekommt es im ersten Sonntagsduell des Spieltags mit Spitzenreiter SC Union Nettetal II zu tun. Während die Gäste, ob der starken Bilanz von fünf Siegen am Stück, als eindeutiger Favorit in die Begegnung beim siebtplatzierten gehen, werden die Grün-Weißen alles daran setzen müssen, nicht wie im Hinrundenduell mit 0:5 abgefertigt zu werden.

Der SC Viktoria 07 Anrath gastiert derweil beim FC Hellas Krefeld und ist gut darin beraten, einen ähnlich souveränen Auftritt wie in der Vorwoche gegen den SC Niederkrüchten zu zeigen, als es einen 3:0-Heimerfolg setzte. Dabei gehen die Gäste mit acht Zählern Vorsprung auf die Blau-Weißen favorisiert in die Begegnung und sind gleichzeitig gewillt, sich an der 3:6-Schlappe im Hinspiel zu revanchieren. Der FC Hellas ist derweil, durch die schwache Form der letzten Wochen, in den Abstiegskampf gerutsch, steht lediglich drei Zähler entfernt von einem Abstiegsrang und folglich unter Druck. Kellerkinder Niederkrüchten und Boisheim mit Heimspiel

Tabellenschlusslicht SC Niederkrüchten erwartet am Sonntag die Zweitauswahl des TSV Bockum zum Heimauftritt. Während die Hausherren alle sechs Partien nach dem Jahreswechsel verloren und folglich auf dem letzten Tabellenplatz stehen, ist es dem TSV ,nach zuletzt zwei Siegen in Serie über Anrath und Aufsteiger TSV Boisheim, gelungen, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien und auf Rang elf zu klettern. Der Abstand zwischen den beiden Kontrahenten beträgt derweil bereits elf Punkte, weshalb die Gäste als Favorit in die Begegnung gehen.

Aufsteiger TSV Boisheim empfängt zeitgleich den formstarken TSV Meerbusch III an heimischer Spielstätte. Mit Blick auf die Formkurve der beiden Teams dürften die Gäste auch im direkten Aufeinandertreffen die Nase vorn haben, schließlich eroberten die Schwarz-Gelben aus den sechs bisherigen Liga-Partien des Jahres starke zehn Zähler, zuletzt besiegte der Tabellenachte Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn mit 2:1. Der TSV kommt in selbigem Zeitraum einzig auf drei errungene Punkte, ebenfalls gegen Schiefbahn. Ob es schlussendlich eine ähnlich einseitige Angelegenheit wie beim 4:0 für Meerbusch im Hinspiel wird, bleibt abzuwarten. Kempen gastiert in Schiefbahn, Kellerduell in Krefeld

Top-Aufsteiger und Aufstiegsaspirant SV Thomasstadt Kempen will, nach dem Erfolg im Heimspiel gegen Verfolger SSV Strümp vergangene Woche, auch im Auswärtsduell bei Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn dreifach punkten und den in der Vorwoche eroberten zweiten Tabellenrang verteidigen. Dabei stellt der fünftplatzierte aus Schiefbahn sicherlich, trotz der zuletzt schwachen Auftritte gegen Boisheim und Meerbusch, keine leichte Hürde für die Thomasstädter dar, schließlich taten sich die Kempener auch im Hinspiel lange schwer, ehe in den Schlussminuten, durch zwei späte Torerfolge, noch der 4:3-Sieg gelang. Nichtsdestotrotz gehen die Gäste, ob des 15-Punkte Vorsprungs auf die Rot-Weißen, als Favorit in die Partie.

Mitaufsteiger KTSV Preußen Krefeld bekommt es derweil im Kellerduell mit Tabellennachbar VSF Amern II zutun. Während die Gäste aus den letzten fünf Liga-Begegnungen beachtliche vier Siege holten und voller Selbstvertrauen in die Auswärtspartie in Krefeld gehen dürften, kommt der KTSV im selben Zeitraum auf lediglich vier Punkte. Dennoch trennen die beiden Mannschaften einzig vier Zähler im Tableau, weshalb ein ähnlich umkämpftes und ausgeglichenes Aufeinandertreffen wie beim 2:2 im Hinspiel zu erwarten ist. Hinsbeck will gute Vorwochenleistung bestätigen

