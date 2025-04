Der TSV Kaldenkirchen musste einen Spieltag vor dem Spitzenspiel gegen Thomasstadt Kempen einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf einstecken. – Foto: Ralph Görtz

Kaldenkirchen verliert „Generalprobe" deutlich, Konkurrenz zieht davon Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der 27. Spieltag ist vorüber und hatte einige spannende Resultate zu bieten. Für eine Riesenüberraschung sorgte die Drittvertretung des TSV Meerbusch, die sich im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen mit einem 5:1-Kantersieg durchsetzte. Die Aufstiegskonkurrenten SV Thomasstadt Kempen und SC Union Nettetal II erledigten währenddessen ihre Hausaufgaben, weshalb Kempen, vor dem direkten Aufeinandertreffen am Gründonnerstag, den Vorsprung ausbaut.

Hitzige Schlussphase endet mit Doppel-Rot in Krefeld

Aufsteiger und Abstiegskandidat KTSV Preußen Krefeld ging im Auftaktspiel am Freitagabend gegen den favorisierten Kontrahenten SC Viktoria 07 Anrath leer aus. Nach 90 Minuten stand schlussendlich eine bittere 2:4-Niederlage auf heimischem Aschenplatz zu Buche, in der Schlussphase wurde es zudem hitzig. Nachdem die Gäste zunächst durch den Treffer von Manuel Zander und Mittelfeld-Stratege Benedikt Bergk mit 2:0 in Führung gingen, gelang den Hausherren durch Stürmer Theodor Kexel der Anschlusstreffer, ehe Gäste-Torjäger Tobias Deutsch noch vor dem Seitenwechsel auf 3:1 für Anrath erhöhte. In Durchgang zwei ließ Bergk dann mit seinem zweiten Tagestreffer die 4:1-Vorentscheidung folgen, bevor auch KTSV-Stürmer Kexel erneut zuschlug und den 2:4-Endstand besorgte. Hitzig wurde es dann in den Schlussminuten, als sowohl Preußen-Joker Jannis Metzer als auch der ebenfalls eingewechselte Gäste-Akteur Christian Wenzel nach einer Auseinandersetzung mit glattrot vom Platz flogen. Durch das bereits vierte sieglose Spiel in Serie übernimmt der Aufsteiger aus Krefeld die rote Laterne von TIV Nettetal und rutscht auf den letzten Tabellenrang ab, währen der Kontrahent aus Anrath nach wie vor Platz sieben belegt.

TIV Nettetal und Niederkrüchten gewinnen in Kellerduellen

Parallel zum Aufeinandertreffen in Krefeld standen sich am Freitagabend mit den KTSV-Tabellennachbarn TIV Nettetal, TSV Bockum II, FC Hellas Krefeld und dem SC Niederkrüchten vier weitere abstiegsbedrohte Teams gegenüber. Während der TIV im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TSV am Ende durch ein Eigentor die Oberhand behalten und mit 2:1 gewinnen konnte, verlor der FC Hellas in den eigenen vier Wänden mit 0:2 gegen die Blau-Gelben Krüchtener. Durch den Auswärtserfolg gelingt den Gästen bereits der dritte Ligasieg in Folge, weshalb der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz nur noch zwei Zähler beträgt. Auf einem solchen rangiert der Kontrahent aus Krefeld, dessen Vorsprung auf den SC sich auf zwei Punkte reduziert. Für TIV Nettetal bedeutete der Heimdreier gegen Bockum einerseits drei wichtige Punkte, andererseits konnte auch der letzte Tabellenrang an den KTSV abgegeben werden. Bockum hingegen steht einzig einen Zähler entfernt vor einem Abstiegsplatz. Hüls weiter ungeschlagen, Schiefbahn gewinnt Absteiger-Duell

Für den Hülser SV stand im Auswärtsspiel bei der Zweitauswahl des VfR Fischeln, neben drei Punkten, auch die Fortführung der Erfolgsserie von zuvor neun Spielen in Folge ohne Niederlage im Fokus. Durch einen souveränen Auftritt, indem hinten die Null stand und vorne jeweils ein Tor in jeder Halbzeit fiel, setzten sich die Gäste schlussendlich durch einen Doppelpack von Top-Torjäger Mike Königshausen mit 2:0 durch. Somit gelingt es dem HSV, auch im zehnten Ligaauftritt in Serie unbesiegt vom Platz zu gehen und, nach zwei aufeinanderfolgenden Remis an den vergangenen beiden Spieltagen, wieder dreifach zu punkten. Die Hausherren büßten durch die Niederlage einen Tabellenplatz ein und belegen nun Rang elf.

Für Gastgeber SC Schiefbahn war die Zielvorgabe vor dem Aufeinandertreffen mit Mitabsteiger SV Vorst klar: Nach vier Niederlagen am Stück sollten im Heimduell drei Zähler her. Dabei begann die Partie nicht allzu rund für den SC, als nach 25 Spielminuten Gästeverteidiger Tom Hendric Schmidt den Ball zur 1:0-Führung im Netz unterbrachte. Doch noch vor der Pause hatten die Hausherren ausgerechnet in Person von Sturmtank Mike Stasch die richtige Antwort parat: Der Winterzugang, der in der Hinserie noch für den Kontrahenten aus Vorst auflief, knipste per Strafstoß zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Pause, bevor nur eine Minute nach dem Wiederbeginn erneut Stasch im Mittelpunkt stand: Der Offensivmann durfte nämlich erneut aus elf Metern ran, scheiterte diesmal allerdings am Gästetorwart Pascal Reischke. Nachdem anschließend nicht allzu viel passierte, wurde es in der Schlussphase zunehmend hitzig: Zunächst wurde Schiefbahn-Verteidiger Liam Nicholls mit gelb-roter Karte des Feldes verwiesen, ehe der eingewechselte Kevin Schiffers die Gastgeber in der Nachspielzeit in Unterzahl zum Sieg schoss. Durch den Erfolg verbleibt der SC einen Punkt hinter Hüls auf Platz sechs, Vorst steht mit 34 Zählern im gesicherten Tabellenmittelfeld. Früher Platzverweis sorgt für Kaldenkirchen-Debakel, Kempen vergrößert Vorsprung durch Auswärtssieg

In der Begegnung zwischen Gastgeber TSV Meerbusch III und dem TSV Kaldenkirchen war die Ausgangslage, nicht zuletzt ob des deutlichen 5:1-Erfolgs der Gäste im Hinspiel, eigentlich eindeutig und die Rollenverteilung klar. Während die Hausherren als Tabellenachter und mit einer 1:7-Niederlage gegen Kaldenkirchen-Konkurrent SV Thomasstadt Kempen im Gepäck in die Partie gingen, galt der ambitionierte Gast als Favorit. Doch das Spiel sollte anders verlaufen als zuvor erwartet: Nach nur sieben absolvierten Minuten kam es zur Schlüsselszene der Partie, als Gästekeeper Sebastian Stoffers mit glattroter Karte vom Platz flog und die Blau-Weißen fortan fast das gesamte Spiel über in Unterzahl agieren mussten. Wie sich herausstellte, eine zu große Last für den Tabellendritten, der unter anderem durch einen Doppelpack von Meerbusch-Stürmer Ammar Kiwani gleich fünf Gegentreffer kassierte und lediglich einmal selbst zuschlug. Somit stand am Ende eine 1:5-Klatsche für den Aufstiegskandidaten zu Buche, dessen Aufstiegsträume dadurch einen kräftigen Dämpfer erleiden. Und das ausgerechnet eine Woche vor dem direkten Duell mit Aufstiegskonkurrent Thomasstadt Kempen am Gründonnerstag. Meerbusch hingegen revanchiert sich an der Auswärtsschlappe im Hinspiel und dreht das Ergebnis im Rückspiel zu seinen Nutzen um.

Kaldenkirchen-Konkurrent SV Thomasstadt Kempen profitierte zeitgleich vom Patzer des Verfolgers und gewann im Auswärtsauftritt bei Mitaufsteiger TSV Boisheim mit 4:2. Nachdem die Gäste durch Tore von Simon Elfering, Pascal Ulbricht und Kapitän Dominique Strathe bereits zur Halbzeitpause mit einem komfortablen drei Tore Vorsprung in Führung lagen, trafen auch die Hausherren durch die beiden Stürmer Jan Ballis und Fabian Mertens nach dem Seitenwechsel. Doch der zwischenzeitliche Treffer von Paul Schäfer reichte aus Sicht der Thomasstädter aus, um die Führung über die Zeit und drei Punkte nach Kempen zu bringen. Durch den Sieg bleibt der Top-Aufsteiger auch im zehnten Rückrundenspiel unbesiegt, in neun Duellen behielt der SVT dabei die Oberhand. Zudem gelingt es den Kempenern gleichzeitig, den Vorsprung auf Kaldenkirchen vor dem direkten Aufeinandertreffen auf sechs Punkte auszubauen. Für Boisheim ist es hingegen die vierte Pleite in Serie, weshalb der TSV mit 23 Zählern auf den vorletzten Tabellenrang abrutscht. Hinsbeck gelingt Revanche, Spitzenreiter Nettetal mit Auswärtscoup

Dem SC Rhenania Hinsbeck gelang im Heimspiel gegen VSF Amern II die Revanche an der 2:4-Hinspielniederlage. Mit selbigem Ergebnis fuhr die Rhenania in den eigenen vier Wänden drei Zähler ein und schafft somit den Sprung ins Tabellenmittelfeld. Top-Stürmer Linus Kunze netzte doppelt, weshalb der 22-jährige Superknipser mit nun 31 Saisontoren die Torschützenliste anführt und damit über die Hälfte der Hinsbecker Treffer selbst erzielt hat. Gleichzeitig schießt er seine Mannschaft mit drei Punkten aus dem Tabellenkeller, schließlich klettert der SC mit 32 Zählern auf Tabellenrang zehn. Amern hingegen verpasst es, den Hinspielerfolg zu bestätigen und mit einem Auswärtssieg die Abstiegsränge hinter sich zu lassen.