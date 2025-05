Kaldenkirchen schlägt Nettetal II! TSV Boisheim so gut wie abgestiegen

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Mit zwei Toren von Steffen Eichler stürmte der TSV Kaldenkirchen zu einem 4:2-Sieg gegen den designierten Meister Union Nettetal II. Im zweiten Durchgang kam der SCU zwar noch zu zwei Toren, aber vom zwischenzeitlichen 3:0 (Pausenführung), erholte sich der Erste nicht mehr. Weil Thomasstadt Kempen parallel siegte, hat Nettetal II nur noch vier Punkte mehr als der erste Verfolger. Kaldenkirchen bleibt als Dritter im Rennen um Platz zwei; Nettetal hat sieben Zähler mehr, Kempen nur drei.

Drei Punkte wären für den Aufsteiger TSV Boisheim sehr wichtig gewesen, doch nach einer 2:0-Führung verlor das Schlusslicht noch gegen den SV Vorst. Doppelpacker Rudl Ismail hat Boisheim so gut wie in die Kreisliga B geschossen. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Rang 16, neun Punkte sind noch zu vergeben. Mindestens zwei Teams steigen ab, es könnten aber auch drei werden. Werden es drei, wäre Boisheim schon sicher weg.

Eng wird es auch für den KTSV Preußen Krefeld, der gegen den TIV Nettetal mit 1:3 unterlag. Der Traditionsverein hat zwar nur sechs Punkte Rückstand, aber die Zeit spielt gegen den Tabellen-17. Der sichere Abstieg ist in der kommenden Woche möglich.

Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr KTSV Preussen Krefeld - TSV Boisheim

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Hülser SV - Thomasstadt Kempen

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - VfR Krefeld-Fischeln II

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr VSF Amern II - TSV Kaldenkirchen

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SSV Strümp

So., 18.05.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn

So., 18.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - SV Vorst

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III



33. Spieltag

Sa., 24.05.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - KTSV Preussen Krefeld

So., 25.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Boisheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - Hülser SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Vorst - VSF Amern II

So., 25.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal

So., 25.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Viktoria 07 Anrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - FC Hellas Krefeld

Vorbericht: So läuft der Abstiegskampf in Kempen-Krefeld

Erklärung: So funktionieren Aufstieg und Abstieg in Kempen-Krefeld

Für den Fußballkreis Kempen-Krefeld ist es entscheidend, wie viele Teams aus der Bezirksliga absteigen, damit Folge-Abstiege und -Aufstieg geklärt sind. Mit dem SC Waldniel steht ein Bezirksliga-Absteiger sicher fest, auch die DJK/VfL Willich könnte es erwischen (aktuell auf einem Abstiegsplatz). Beim VfB Uerdingen und TSV Bockum ist die Lage besser, hier droht nur noch die Relegation. Das hat Folgen für die Bezirksliga:

So oder so, es steigen zwei Teams sicher aus der Kreisliga A ab. Auch wenn es bei einem Bezirksliga-Absteiger (Waldniel) bleibt, steigen nur zwei Teams in die Kreisliga B ab, weil die Kreisliga A Kempen-Krefeld vom vermehrten Aufstieg profitiert: Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksliga auf, deshalb reduziert sich die Zahl der Absteiger um eins. Steigt also neben Waldniel auch noch Willich/Uerdingen/Bockum ab, werden drei Teams aus der Kreisliga A in die Kreisliga B absteigen. Tritt der aktuell eher unwahrscheinliche Fall ein und Waldniel, Willich und Uerdingen/Bockhum müssen in die Kreisliga A runter, wird es keine fünf (ohne Vizemeister-Aufstieg), sondern maximal vier Abstiegsplätze zur Kreisliga B geben. Vizemeister der Kreisliga C könnte aufsteigen, weniger Absteiger in der Kreisliga B

Das hat keinerlei Auswirkungen auf den Aufstieg in der Kreisliga B, da hier eh nur die Meister hochgehen. Die C-Ligisten hoffen auf maximal zwei Absteiger aus der Bezirksliga, weil dann über die Relegation neben den Meistern auch noch ein Vizemeister aus der Kreisliga C in die Kreisliga B aufsteigen darf. Für den Abstieg aus der Kreisliga B in die Kreisliga C gilt - Verringerung des Abstiegs durch Aufstieg des Vizemeisters der Kreisliga A in die Bezirksliga schon berücksichtigt: