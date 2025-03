Kaldenkirchen macht es am Ende unnötig spannend

In der ersten Halbzeit kontrollierte Kaldenkirchen das Spielgeschehen, ohne jedoch zu großen Chancen zu kommen. In der 32. Minute brachte Kevin Kleier das Team per Kopf mit seinem 8. Saisontor in Führung. Lars Heines, mit seiner mittlerweile 19. Saisonvorlage, bereitete das Tor mit einer mustergültigen Flanke vor. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Benjamin Gutrath an seinem Geburtstag nach Vorarbeit von Lennox Wefers auf 2:0 (42.). Die Kaldenkirchener gingen verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. In der 60. Minute erhöhte Lars Heines nach einer Vorlage von Steffen Eichler auf 3:0. Kurz darauf musste der Torschütze und Kapitän verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der TSV sah zu diesem Zeitpunkt wie der sichere Sieger aus. Doch anstatt die Führung zu verwalten oder weiter auszubauen, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend.