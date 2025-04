Kaldenkirchen hat gegen Schiefbahn Glück, Konkurrenz ist stark

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Spätestens ab der 70. Minute ging dem TSV Meerbusch III beim Tabellenzweiten die Luft aus, denn Thomasstadt Kempen traf ab Minute 68 noch viermal gegen das Mittelfeld-Team, das mit 1:7 unterging. Lucas Klaaßen und Simon Elfering stachen bei den Hausherren mit ihren Doppelpacks heraus.

Mit drei Punkten weniger bleibt Kaldenkirchen an Rang zwei dran, dabei hätte die Partie gegen Schiefbahn auch anders laufen können: Patrick Leenen verschoss nämlich einen Elfmeter zur möglichen Führung die Gäste, die im zweiten Durchgang einen Doppelschlag von Joel Wegener und Lennox Werfers kassierten (60./66.). Schiefbahn verkürzte in der Nachspielzeit, hatte in der Folge aber keine Zeit mehr.

Auch gegen HInsbeck trat Union Nettetal II souverän auf. Das schnelle 3:0 von Tom Genzen brach den Gästen mit Anpfiff des zweiten Durchgangs das Genick, denn von einem 0:3 erholten sich die Rhenanen nicht mehr. Hinsbeck hat drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller, unter anderem der FC Hellas ist vorbeigezogen.

Im Kellerduell gegen den SC Niederkrüchten verlor der TSV Boisheim beide Halbzeiten mit 0:2. Gleich zwei Platzverweise gegen Christian Rein und Niklas Bongartz erschwerten den Gästen jegliche Comeback-Versuche, sodass sie am Ende eine deutliche Niederlage kassierten und Niederkrüchten mehr denn je im Nacken sitzen haben. Der SCK ist auch vorerst die rote Laterne los. SC Niederkrüchten – TSV Boisheim 4:0

SC Niederkrüchten: Tim Friedrich, Tim Peters (75. Tobias Ludwig), Patrick Jakobs, Laurens Coenen, Florian Gries, Christian Holländer, Leon Settele, Sebastian Schönauer, Kewel Yezion (65. Jonas Hoffmann), Armend Zymeraj (84. Fabio Kamps), Jochen Höfler (74. Tom Vogl) - Trainer: Thomas Richter

TSV Boisheim: Thimo Mergel, Dominik Ravichandran, Lukas Bender, Alexander Stricker, Melvin Risse, Niklas Bongartz, Christian Rein, Justin Bröxkes, Jan Ballis, Patrick Hinz, Fabian Mertens - Trainer: Sawwas Panagiotidis

Tore: 1:0 Jochen Höfler (28.), 2:0 Christian Holländer (35.), 3:0 Armend Zymeraj (57.), 4:0 Jochen Höfler (72.)

Gelb-Rot: Christian Rein (51./TSV Boisheim/)

Rot: Niklas Bongartz (68./TSV Boisheim/)

Nahim Teniani Chamoro (63.) und Lorenzo Pinto (84.) sorgten für gute Laune beim FC Hellas Krefeld, der beim TSV Bockum nach der Pause doppelt traf und sich durch einen 2:0-Erfolg im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Die Bezirksliga-Reserve hat jetzt drei Punkte weniger als der Rivale. TSV Krefeld-Bockum II – FC Hellas Krefeld 0:2

TSV Krefeld-Bockum II: - Trainer: Andreas Vercoulen

FC Hellas Krefeld: Fábio Teixeira, Godfred Akampo, Rene Binger, Mike Tofel, Alhassan Alabboud, Viktor Stoppel, Burak Yalcin, Perkins Amorighoye Ogbankomi, Lorenzo Pinto, Mehmet Ufuk Erkan, Romano Sven Herrmann - Trainer: Yama Formuly

Tore: 0:1 Nahim Teniani Chamoro (63.), 0:2 Lorenzo Pinto (84.) Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr TIV Nettetal - TSV Krefeld-Bockum II

So., 13.04.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV

So., 13.04.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SV Vorst

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - Thomasstadt Kempen

So., 13.04.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VSF Amern II

So., 13.04.25 15:30 Uhr SSV Strümp - SC Union Nettetal II



28. Spieltag

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr VSF Amern II - SSV Strümp

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Boisheim

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - KTSV Preussen Krefeld

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - SC Schiefbahn

Do., 17.04.25 18:30 Uhr SC Niederkrüchten - TIV Nettetal

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - Thomasstadt Kempen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Vorst - TSV Meerbusch III

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: