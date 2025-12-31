Kalayci schießt Hehlrath II zum Fuchs-Cup-Sieg

„Die Jungs haben das toll gemacht und sich von Spiel zu Spiel gesteigert“, lobten Trainer Atakan Keles und „Co“ Hüseyin Koc. Mit Abdulkadir Kalayci hatten die Hehlrather zudem den Mann des Abends in ihren Reihen. 13 Tore hat beim Fuchs-Cup seit Sascha Herzog (Rhenania Eschweiler II) vor 20 Jahren keiner mehr erzielt.



Das Turnier begann für die von vielen türkischstämmigen Spielern geprägte Mannschaft mit einer 2:4-Niederlage gegen den FC Eschweiler II. Der FCE II ging als Titelverteidiger souverän durch die Gruppenphase, gewann auch die weiteren Gruppenspiele gegen SV St. Jöris II (4:1) und Rhenania Lohn II (6:0). Dahinter sortierte sich Hehlrath II ein. Ein 5:1 über Lohn II und ein 4:2 über St. Jöris II verdeutlichten die Kräfteverhältnisse in Gruppe A. Die beiden Ausgeschiedenen lieferten sich allerdings ein unterhaltsames Eröffnungsspiel (3:2 für Lohn II) an einem insgesamt torreichen und stimmungsvollen Abend vor rund 350 Zuschauern in der Eichendorffhalle, darunter der Partyschlagersänger „Roxy“. Die Turnierleitung mit Tim Schmitz, Rene Stoll und Tobias Dieteren sowie die Schiedsrichter Bernd Mommertz, Simeon Filipov und André Geldner brachten den Wettbewerb problemfrei über die Bühne.



In Gruppe B lief es ausgeglichener. Vor der letzten Runde hatten die 3. Mannschaft vom FC Eschweiler sowie die Zweitvertretungen von SC Berger Preuß, Falke Bergrath und dem einzigen „Auswärtigen“ Germania Freund die Chance aufs Weiterkommen. Nach dem 3:4 des FCE III gegen Freund II mit zwei späten Toren der Aachener fiel die Entscheidung über den letzten Halbfinalplatz im direkten Duell zwischen den Rivalen Bergrath II und Berger Preuß II. Mit 2:0 schnappten sich die Falken das Halbfinalticket und mit sieben Punkten den Gruppensieg vor Freund II (6 Punkte), Berger Preuß II (3 Pkt.) und FCE III (1 Pkt.). „Das Derby war einer der Höhepunkte des Abends. Insgesamt waren schöne Spiele dabei. Die Spieler zeigten viel Einsatzfreude und blieben trotzdem fair“, war Guido Ungermann von der veranstaltenden Raiffeisen-Bank Eschweiler angetan.



Im Halbfinale begegneten sich mit dem FC Eschweiler II und Freund II die beiden C-Ligisten, die in ihren Staffeln oben anklopfen. In Überzahl sorgte Tobias Wirtz für das späte 3:2 zu Gunsten der Indelöwen. Hehlrath II war als D-Ligist der einzige Halbfinalist, der nicht aus der Kreisliga C kam. Abdulkadir Kalayci schnürte beim 5:3 gegen Bergrath II einen Viererpack. Am Ende blieb für Bergrath II der vierte Platz, nachdem das Neunmeterschießen um Platz drei gegen Freund II mit 2:3 verloren ging. Freund II kam damit bei der dritten Teilnahme erstmals aufs Podium. Das Endspiel zwischen FCE II und Hehlrath II war auch das Duell der auffälligsten Spieler: Tobias Wirtz (FCE) und Abdulkadir Kalayci (Hehlrath) trafen beide in jedem Turnierspiel. Wirtz legte im Finale mit dem 1:0 vor, Hehlrath glich noch vor der Halbzeit durch Talip Akpinar aus, ehe Erdal Güngör und Kalayci die Sportfreunde auf dem Weg zum zweiten Fuchs-Cup-Sieg nach 2018 entscheidend nach vorne brachten. Dem FCE blieb nur der 2:3-Anschlusstreffer durch Etienne Burlet und der Fuchs für den besten Torwart an Kristijan Karlovic.



Damit endeten die drei Hallenfußballtage zwischen Weihnachten und Silvester, an denen die fleißigen Helfer des FC Eschweiler um den Vorsitzenden Eric Morsch einen großartigen Job machten. Vichttal gewann den Raiffeisen-Cup vor St. Jöris, Hehlrath ist der inoffizielle Stadtmeister der Reserveteams. Am Samstag ab 13:30 Uhr wird der Hallen-Stadtmeister bei den 1. Mannschaften gesucht (Vorbericht folgt).