Kakoko nicht mehr Trainer bei Racing

Auch wenn die Mannschaft hinter ihm gestanden haben soll, soll Yannick Kakoko laut übereinstimmender Medienangaben nicht mehr Trainer der BGL-Ligue-Mannschaft von Racing Union Luxemburg sein. Man erhoffe sich von dieser Entscheidung ein Signal an die Mannschaft. Entlassen sei er nicht, beruft sich mental.lu auf den Verein.

Entsprechend dürfte er Kakoko „nur“ als Trainer der 1.Herrenmannschaft freigestellte sein. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte war die 5:1-Niederlage von Racing im Nachholspiel am Mittwoch bei Meister Differdingen. Mehrere Portale bringen Sébastin Grandjean ins Spiel.