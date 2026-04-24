Kaiserstühler Bezirksliga-Vereine trennen sich von ihren Trainern

Stipe Malenica und Florian Metzinger sind nicht mehr Spielertrainer des SV Endingen. – Foto: Fritz Zimmermann

Im Abstiegskampf der Bezirksliga ziehen der SV Endingen und die SG Ihringen/Wasenweiler die Reißleine und stellen ihre jeweiligen Trainer frei.

Der SV Endingen, aktuell Bezirksliga-Vorletzter, hat sich vom Spielertrainerduo Florian Metzinger und Stipe Malenica getrennt, um einen neuen Impuls für die Mannschaft zu setzen. Interimsweise übernehmen Baransel Yurttas und Alexander Schillinger die Übungsleitung und sollen die Mannschaft zum Klassenerhalt führen.

Auch die SG Ihringen/Wasenweiler hat sich vorzeitig von Trainer Marcel Kobus getrennt – mit der gleichen Begründung wie die Endinger: Die Verantwortlichen erhoffen einen frischen Impuls im Abstiegskampf. Vorerst hat der bisherige Cotrainer Joel Mundinger die Verantwortung übernommen. Marcel Kobus wechselt zur neuen Spielzeit zum Verbandsligisten FC Auggen. Er wird dort als Cotrainer von Amin Jungkeit fungieren.