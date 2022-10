Kaiserslauterer U17 unterstrich Spitzenstellung 1.FC Saarbrücken: Deutliche Niederlage für die U16 am Fröhnerhof

Die U16 des 1. FC Saarbrücken hatte am Samstag eine besonders schwere Aufgabe zu bewältigen - und scheiterte dabei kläglich. Die U17 des 1. FC Kaiserslautern, die in die Bundesliga zurück will, setzte sich deutlich mit 7:0 (4:0) durch

Die U16 des 1. FC Saarbrücken musste sich am Samstag den durchweg ein Jahr älteren Gastgebern des 1. FC Kaiserslautern auf einem Rasenplatz im Mehlinger Gemeindeteil Frähnerhof mit 7:0 (4:0) geschlagen geben. Die Partie im NLZ des Zweitligisten war zur Pause schon so gut wie entschieden. Dario Tuttobene (2. und 18.), Mert Baser (10.) sowie Kian Scheer (35.) machten bereits in der ersten Hälfte den Unterschied deutlich. Ein Eigentor direkt nach dem Anstoß (47.) versteifte diesen Eindruck noch zusätzlich. Montrell Amare Culbreath (55.) und Erik Müller (62.) legten die letzten beiden Treffer in dieser einseitigen Begegnung nach. Für die FCK-U17 war es der sechste Sieg im sechsten Spiel, was mit drei Punkten Vorsprung vor der nicht aufstiegsberechtigten U16 des 1. FSV Mainz 05 Platz Eins bedeutet, zumal Kaiserslautern noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Die FCS-Jungs sind mit neun Punkten Achter, können am Sonntag aber von TuS Koblenz (zwei Punkte zurück, spielt beim TV 1817 Mainz) oder vom TSV Schott Mainz (drei Zähler zurück) eingeholt werden. Sollte die Begegnung remis enden, haben beide aber immer noch ein Spiel weniger ausgetragen als die FCS-Jungs.