Kaisersbacher Lebenszeichen und Punkteteilungen im Verfolgerfeld

– Foto: Sven Ebert

Die Landesliga, Staffel 1, bog an diesem Wochenende auf die Zielgerade ein, als der heutige Abschluss vom 26. Spieltag die Zuschauer in seinen Bann zog.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 300 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an hielt, was sie versprach. Der Außenseiter aus Pleidelsheim suchte mutig seine Chance und belohnte sich früh für sein engagiertes Auftreten. Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Sirch in der 10. Minute zur 1:0-Führung für den GSV Pleidelsheim. Den Ausgleich zum 1:1 markierte Ivanilson Guerra Matias in der 34. Minute für den FV Löchgau. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Begegnung komplett, als Mario Andric in der 42. Minute das 1:2 erzielte. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Ivanilson Guerra Matias in der 66. Minute auf 1:3. Den Vorsprung baute Medin Bulic in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:4 weiter aus. In der Schlussphase keimte beim Gastgeber noch einmal kurz Hoffnung auf, nachdem Patrick Sirch in der 88. Minute das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand setzte jedoch Lukas Aras in der Nachspielzeit (90.+3). ---

Vor 175 Zuschauern untermauerte der SKV Rutesheim eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Titel. In einer torreichen Begegnung gegen den TSV Ilshofen zeigten die Hausherren von Beginn an, dass sie die Gunst der Stunde nutzen wollten. Die Torfolge eröffnete Hannes Obert bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gäste aus Ilshofen bewiesen jedoch Moral und kamen in der 31. Minute durch Moritz Lindner zum 1:1-Ausgleich. Ein entscheidender Moment der Partie ereignete sich in der 41. Minute, als Nico Layer die Rote Karte sah und Ilshofen fortan in Unterzahl agieren musste. Rutesheim nutzte den personellen Vorteil unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Laurin Stütz markierte in der 46. Minute das 2:1. In der 54. Minute erhöhte erneut Hannes Obert auf 3:1, doch Ilshofen gab sich noch nicht geschlagen. Jonas Lausenmeyer verkürzte in der 58. Minute auf 3:2. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Laurin Stütz stellte bereits in der 60. Minute mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte Markus Wellert in der 68. Minute. ---

Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Crailsheim hinnehmen, der den Schwung der Führung nicht über die Zeit retten konnte. Dabei begann die Partie für die Gastgeber vielversprechend: Marius Laurel Doderer erzielte in der 35. Minute das 1:0. Doch der TV Oeffingen bewies im zweiten Durchgang einen langen Atem und drehte die Begegnung mit großer Entschlossenheit. Zunächst gelang Justin Bren in der 60. Minute der Ausgleich zum 1:1. Oeffingen blieb am Drücker und belohnte sich in der 71. Minute durch den Treffer von Maldin Ymeraj zum 1:2. Crailsheim warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde jedoch eiskalt ausgekontert. Kevin Ljan markierte in der 90. Minute den Treffer zum 1:3-Endstand. ---

In einer hart umkämpften Partie vor lediglich 67 Zuschauern behielt der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen die Oberhand gegen die Sport-Union Neckarsulm. Es war ein Spiel, das von taktischer Disziplin und hoher defensiver Stabilität geprägt war, wobei ein einziger Moment den Ausschlag gab. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Marco Seufert bereits in der 32. Minute zum 1:0 für die Hausherren. Neckarsulm bemühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich, fand jedoch kein Durchkommen gegen die leidenschaftlich verteidigenden Leonberger. ---

In einem packenden Duell vor 210 Zuschauern schenkten sich beide Mannschaften nichts. Den ersten Treffer der Partie erzielte Noah Käpplinger in der 13. Minute zur 1:0-Führung für den SSV Schwäbisch Hall. Die Gäste bewiesen jedoch Moral und kamen in der 27. Minute durch den Treffer von Jemal Hergüngezer zum 1:1-Endstand. ---

Vor 100 Zuschauern ereignete sich eine wahre Machtdemonstration des Tabellenvorletzten, die so kaum zu erwarten war. Den Torreigen eröffnete Faraz Butt bereits in der 6. Minute mit dem 1:0 für den SV Kaisersbach. Nur wenig später erhöhte Christos Akritidis in der 11. Minute auf 2:0. In der 34. Minute verwandelte Kevin Mbuta einen Foulelfmeter zum 3:0, ehe Gökhan Alkan noch vor der Pause in der 37. Minute auf 4:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Ermir Ajeti in der 51. Minute für die SG Weinstadt auf 4:1. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Anakin Holdinghausen in der 69. Minute. ---

Leidenschaft und späte Dramatik prägten die Begegnung vor 110 Zuschauern. Zunächst brachte Jamie Miller den Aufsteiger SG Schorndorf in der 63. Minute mit 0:1 in Führung. In der Schlussphase wurde es hitzig: Luka Petrovic sah in der 78. Minute die Rote Karte und schwächte sein Team entscheidend. Die Überzahl nutzte die SpVgg Satteldorf prompt aus, als Baris Yerlikaya in der 80. Minute per Foulelfmeter zum 1:1-Endstand traf. ---

Eine Nullnummer bekamen die 120 Zuschauer zu sehen, in der die Defensivreihen das Geschehen dominierten. Die SGM Krumme Ebene am Neckar und der TSV Heimerdingen 1910 trennten sich ohne Tore.