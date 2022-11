Kaisersbach will Revanche

Nach dem Unentschieden am vergangenen Wochenende in Neckarrems musste man in Kaisersbach zwar die Siegesserie abreißen lassen, ist aber trotzdem noch fünf Spiele hintereinander ungeschlagen. Das ist für die Mannschaft von Trainer Hakan Keskin Saisonrekord. Jetzt wartet mit dem TSV Crailsheim der älteste Verein der Liga, der momentan ebenfalls mit fünf ungeschlagenen Spielen in Folge seinen persönlichen Saisonrekord ausbauen und Platz zwei festigen möchte. Die Zeichen stehen also auf Spitzenspiel, wenn das drittbeste Heimteam auf das zweitbeste Auswärtsteam trifft.

Im Hinspiel konnten die Gastgeber aus Crailsheim in Kaisersbach deutlich mit 4:1 gewinnen und der SVK startete nach guter Vorbereitung denkbar schlecht in die Liga. Davon hat sich das "gallische Dorf der Landesliga" aber mittlerweile erholt und steht in der Tabelle verhältnismäßig gut da. Neun Punkte trennen die Grün-Weißen mittlerweile vom Relegationsplatz und deren Zehn vom ersten Abstiegsplatz. Zum Relegationsplatz zwei, den die Gastgeber momentan innehaben und natürlich verteidigen möchten, trennt den SV Kaisersbach fünf Punkte.

Unter der Woche gab es für den SV Kaisersbach ein wenig Abwechslung in der Trainingsroutine. Kurzfristig ergab sich die Möglichkeit eines Testspiels gegen den Bezirksligaspitzenreiter FSV Waiblingen. Eine gute Gelegenheit, um Rotationsspielern und Rekonvaleszenten Spielpraxis zu geben. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit und 0:3 Rückstand kurz nach der Pause gelang dem SVK dank furioser zweiter Hälfte noch der 3:3 Ausgleich und ein leistungsgerechtes Unentschieden. Einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt die Verletzung von Altin Collaku der in einem Zweikampf den Ellenbogen des Gegners ins Gesicht bekam, sich das Nasenbein brach und bis Jahresende ausfallen wird. Gute Besserung lieber Altin an dieser Stelle!

Die sonstige Personalsituation ist fast unverändert zum Spiel in Neckarrems. Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Pribicevic, Mastalerz, Uysal, Seyfert und Lickaj. Dazu kommen der erwähnte Altin Collaku mit Nasenbeinbruch und Tobias Wiese mit Oberschenkelproblemen. Wieder dabei nach überstandenen Krankheiten sind Jan Nübel und Tom Berger.