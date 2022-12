Kaisersbach verpasst Sieg

Im letzten Spiel des Kalenderjahres, hatten sich die Kicker des SV Kaisersbach vorgenommen, Wiedergutmachung für das 0:4 in Crailsheim zu betreiben, aber wie so oft schon in dieser Saison war in den ersten Minuten Grün-Weißer Kollektivschlaf angesagt. Nach bereits neun Minuten hatte man keinen Zugriff auf Tim Kainz der sich aus 30 m ein Herz fasste und draufhielt. Der Ball senkte sich über den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Duschek genau unter die Latte ins Tor. Vier Minuten später mussten die Gäste verletzungsbedingt wechseln, Krüger kam für Wolter. In der 22. Minute hatte der SVK die beste Gelegenheit der ersten Hälfte, nachdem Tuysüz den Ball aus elf Metern an den Pfosten schoss. Quasi im Gegenzug schafften es die Gäste die Abwehrreihe der Kaisersbacher gut unter Druck zu setzen und ein Rückpass zum Tor, den Duschek eigentlich mit der Brust annehmen wollte, sprang ihm der Ball an die Hand und der Schiedsrichter gab indirekten Freistoß im Strafraum der Gastgeber. Den ersten Schuss konnte Duschek noch entschärfen, beim Nachschuss des eingewechselten Tobias Krüger war er allerdings machtlos und es stand 2:0 für die Germania aus Bietigheim.

Nach der Halbzeitpause wirkte das Team von Hakan Keskin wacher und drängte mehr und mehr auf den Ausgleich. In der 59. Minute musste der Torschütze zum 1:0 Tim Kainz ebenfalls verletzt den Platz verlassen. Diese Gelegenheit nutzte auch Keskin zu einem Wechsel und schickte Kennedy Marques aufs Feld. Bei immer dichter werdendem Nebel in Kaisersbach gelang Tom Berger in der 73. Minute schließlich der schon verdiente Anschlusstreffer zum 1:2 als er in einer undurchsichtigen Situation im Bietigheimer Strafraum den Ball über die Linie spitzeln konnte. Angestachelt durch den Anschlusstreffer wollte der SVK nachlegen und nur drei Minuten später konnte Gökhan Alkan nach Flanke des eingewechselten Marques in der 76. zum 2:2 Ausgleich einschießen. Weitere vier Minuten später war es wieder der eingewechselte Brasilianer Marques dessen Flanke den Kopf des Kaisersbacher Mittelstürmers Phillipp Kees fand, der das Spiel auf 3:2 für die Grün-Weißen drehen konnte. In der 90. Minute hatte dann Marques sogar die Chance auf 4:2 zu erhöhen, schlug aber frei stehend vor dem schon geschlagenen Torhüter und dem leeren Tor über den Ball. Es hätte ein perfekter Abschluss der Hinrunde werden können, aber in der 92. Minute wurde ein Schuss des Bietigheimers Haluk Senol leicht, aber entscheidend abgefälscht. Der Kaisersbacher Torhüter Duschek streckte sich vergebens und der Ball schlug im Netz des Kaisersbacher Tores zum 3:3 Endstand ein.

"So wie meine Mannschaft die ersten 30 Minuten gespielt hat, haben wir keine Chance in dieser Liga gegen irgendeinen Gegner was mitzunehmen. Die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte haben wir dann immerhin eine Struktur im Spielaufbau und im Spiel generell drin gehabt." so der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin ziemlich ernüchtert nach dem Spiel. "Die Umstellung in der Halbzeitpause hat uns sehr geholfen und wir haben das Spiel dann verdient gedreht. Wir hatten sogar die Chance auf das 4:2 und bekommen dann fast im Gegenzug den Ausgleich. In der Halbzeit wären wir hier noch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, am Ende fühlt es sich trotzdem durch den späten Gegentreffer etwas wie eine Niederlage an. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und hoffentlich nach der Winterpause besser als in der Vorrunde zurückkommen. Das ist das große Ziel."

Für die Kaisersbacher Spieler ging es nach dem Spiel zum Abschlussessen nach Welzheim in die Pizzeria IONIO. Man ließ den Abend in entspannter Atmosphäre mit gutem Essen ausklingen und freut sich auf die Winterpause. Zum Ende möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal bitten gerne in den SV Kaisersbach Adventskalender auf FuPa hineinzuschauen, in dem jeden Tag ein anderer Spieler oder Trainer vorgestellt wird.