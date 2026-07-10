Kaiserpokal in Aufhausen: Emotionen und packende Duelle

– Foto: Jens Körner

Aufhausen ist der Austragungsort des Kaiserpokals. Sowohl Frauen- als auch Herrenmannschaften treten an, wobei spannende Spiele und gesellige Stunden garantiert sind. Für die Herren stehen am morgigen Samstag und am Sonntag intensive 60-minütige Begegnungen auf dem Programm, die den Teams alles abverlangen werden.

Am morgigen Samstag, den 11. Juli 2026, startet das Kaiser-Pokalturnier der Herren in Aufhausen. In der Gruppe A konkurrieren der TV Altenstadt, der TSV Obere Fils und die SGM NellingenAufhausen. Die Gruppe B setzt sich aus dem 1. FC Rechberghausen, dem FTSV Kuchen und dem SV Westerheim zusammen. Jede Partie wird über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen, was eine hohe Intensität verspricht. Den sportlichen Auftakt markiert um 12:00 Uhr die Begegnung der Gruppe A zwischen der SGM Nellingen/Aufhausen und dem TV Altenstadt.

Das dichte Programm des ersten Turniertages

Der morgige Samstag bietet ein lückenloses Programm voller Fußball-Emotionen. In der Gruppe B treffen um 13:15 Uhr der SV Westerheim und der FTSV Kuchen aufeinander. Anschließend fordert um 14:30 Uhr der TV Altenstadt in der Gruppe A den TSV Obere Fils heraus. Um 15:45 Uhr spielen der 1. FC Rechberghausen und der SV Westerheim gegeneinander. Die Gruppenphase wird schließlich durch die Partien zwischen dem TSV Obere Fils und der SGM Nellingen/Aufhausen um 17:00 Uhr sowie dem FTSV Kuchen und dem 1. FC Rechberghausen um 18:15 Uhr abgeschlossen.

Die K.-o.-Phase und die Finalentscheidungen am Sonntag

Am Sonntag, den 12. Juli 2026, geht es bei einer unveränderten Spielzeit von 60 Minuten pro Spiel um die endgültigen Platzierungen. Der Tag beginnt um 10:30 Uhr mit dem Spiel um Platz 5, bei dem der Dritte der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B antritt. Um 11:45 Uhr folgt das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B, gefolgt vom zweiten Halbfinale um 13:00 Uhr zwischen dem Zweiten der Gruppe A und dem Ersten der Gruppe B. Die Verlierer dieser Partien spielen um 14:15 Uhr um Platz 3. Den emotionalen Höhepunkt bildet um 15:30 Uhr das Finale zwischen den beiden Gewinnern der Halbfinals.