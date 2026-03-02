Kaiserau lebt weiter, Wanne 11 und Marl straucheln – Abbruch in Herne Der 18. Spieltag der Landesliga Staffel 3 im Überblick. von red · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser

Der SuS Kaiserau hat die 10-Punkte-Marke geknackt und den dritten Saisonsieg eingefahren. – Foto: Sascha Skroblin

Der FC Roj marschiert weiterhin vorneweg und arbeitet auf Hochtouren am Westfalenliga-Aufstieg. Für den 14. Sieg der Saison musste sich die Radke-Elf aber ordentlichen strecken, denn gegen den Hombrucher SV erkämpfte man sich in Unterzahl einen 3:2-Derbysieg trotz 0:2-Rückstands. Nach torlosen ersten 45 Minuten setzte der Hombrucher SV binnen 120 Sekunden den Doppelschlag durch Domenico Pamieri (58.) und Fabian Vargues Martins (60.).

Doch für den Landesliga-Primus brauchte es keine zehn Minuten um das Spiel zu drehen. Ayala Cardoniz (65.), Radojcic (72.) und Yesilova (76.) führten Roj zurück auf die Siegerstraße. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Platzverweis gegen Firat Cinar nichts. Marcel Radke lobte nach Abpfiff die "Comeback-Qualitäten" seiner Mannschaft gegen "einen Gegner, der überhaupt gar keinen Fußball spielen wollte". Sich endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet haben die Verfolger FC Marl und SV Wanne 11, die auch das zweite Spiel nach dem Re-Start nicht gewinnen konnten und bei einem Kellerkind Federn ließen. Marl kam bei YEG Hassel nicht über ein 1:1 hinaus, wie auch Wanne gegen den TuS Hannibal, der in der 90. Minute durch den eingewechselten Hamza Nassiri El Aamraoui den Ausgleich bejubelte. Hannibals Coach Mounir Bazzani zollte seiner Elf Respekt. "Wenn wir so weitermachen, halten wir die Liga", sagte er nach Abpfiff im Kreise seiner Mannschaft, die nur noch zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweist.