Kaiserau lebt weiter, Wanne 11 und Marl straucheln – Abbruch in Herne

Der FC Roj marschiert weiterhin vorneweg und arbeitet auf Hochtouren am Westfalenliga-Aufstieg. Für den 14. Sieg der Saison musste sich die Radke-Elf aber ordentlichen strecken, denn gegen den Hombrucher SV erkämpfte man sich in Unterzahl einen 3:2-Derbysieg trotz 0:2-Rückstands. Nach torlosen ersten 45 Minuten setzte der Hombrucher SV binnen 120 Sekunden den Doppelschlag durch Domenico Pamieri (58.) und Fabian Vargues Martins (60.).
Doch für den Landesliga-Primus brauchte es keine zehn Minuten um das Spiel zu drehen. Ayala Cardoniz (65.), Radojcic (72.) und Yesilova (76.) führten Roj zurück auf die Siegerstraße. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Platzverweis gegen Firat Cinar nichts. Marcel Radke lobte nach Abpfiff die "Comeback-Qualitäten" seiner Mannschaft gegen "einen Gegner, der überhaupt gar keinen Fußball spielen wollte".
Sich endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet haben die Verfolger FC Marl und SV Wanne 11, die auch das zweite Spiel nach dem Re-Start nicht gewinnen konnten und bei einem Kellerkind Federn ließen. Marl kam bei YEG Hassel nicht über ein 1:1 hinaus, wie auch Wanne gegen den TuS Hannibal, der in der 90. Minute durch den eingewechselten Hamza Nassiri El Aamraoui den Ausgleich bejubelte. Hannibals Coach Mounir Bazzani zollte seiner Elf Respekt. "Wenn wir so weitermachen, halten wir die Liga", sagte er nach Abpfiff im Kreise seiner Mannschaft, die nur noch zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweist.
Im Tabellenkeller sendete der SuS Kaiserau nach dem Remis gegen Königsborn nun ein noch größeres Lebenszeichen und feierte den ersten Sieg seit Ende Oktober. Gegen den SV Sodingen setzte sich das Schlusslicht mit 3:2 durch und rettete den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit. Für Kaiserau waren es die Zähler 9, 10 und 11. Zum ersten Nichtabstiegsplatz sind es "nur" noch sieben Punkte. Sodingens Coach Christian Knappmann erklärte: "Gemessen am Aufgebot – 12 Feldspieler, einige davon angeschlagen – war das heute eine ordentliche sportliche Leistung. Über andere Dinge werden wir intern noch sprechen müssen."
Heimsiege feierten ebenfalls der TuS Harpen (3:2 gegen die SF Wanne-Eickel), der TuS Eichlinghofen (3:0 gegen den Königsborner SV) und der FC Altenbochum (1:0 gegen den SV Brackel). Für Schlagzeilen sorgt derweil die Begegnung zwischen dem BV Herne-Süd und dem VfL Kamen, das nach 20 Minuten beim Stand von 0:2 abgebrochen wurde. Alle Hintergründe und Reaktionen könnt ihr hier nachlesen.
19. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Marl - BV Herne-Süd
So., 08.03.26 15:15 Uhr TuS Hannibal - SuS Kaiserau
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SV Wanne 11
So., 08.03.26 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - FC Roj Dortmund
So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Brackel 06 - TuS Harpen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sodingen - TuS Eichlinghofen
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - YEG Hassel
So., 08.03.26 15:30 Uhr Königsborner SV - FC Altenbochum
TuS Harpen – SF Wanne-Eickel 3:2
TuS Harpen: Ben Zöllner, Nico Böning, Pascal Roßol (55. Niklas Döhmen), Marco Bakenecker, Jan Beeke Fischer, Daniel Hoffmann, Adin Music (46. Maurice Kirchhoff), Jan Oberhagemann, Rinim Haliti (83. Matin Sediqui), Nico Ralph Brinkmann (55. Jasim David Sobreiro Boutayeb), Hamdi Kaya (55. Marco Jankowski) - Trainer: Björn Lübbehusen
SF Wanne-Eickel: Gian-Luca Ugolini, Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar, Emircan Savurgan (82. Raman Derwish), Rohbar Derwish (82. Abe Karim Ibrahim), Klaus Felix Ndoki, Vladyslav Vatav, Özkan Cagir, Burak Ates (46. Ismael Diaby), Anthony Erhahon - Trainer: Marc Wellnitz
Schiedsrichter: Roger Roy Gad - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Rinim Haliti (17.), 1:1 Ismael Diaby (46.), 1:2 Anthony Erhahon (50.), 2:2 Jasim David Sobreiro Boutayeb (67.), 3:2 Niklas Döhmen (73.)
SV Wanne 11 – TuS Hannibal 1:1
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Niklas Fink, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl, Eyyüb Aydinli, Ferhat Sahin (61. Ahmed Omar), Johannes Debski (89. Can Haki Polat), Justin Maximilian Mieszczak (83. Onur Koymali), Florian Drews (46. Simon Gummels) - Trainer: Franko Pepe
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Eumin Song (83. Tarek El Mohammadi), Oualid Atriki, Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun, Durmus Berkay Ertugrul (75. Adham Kaderi), Anes Omerovic (59. Harrison Daniel Uchenna), Kevin Thomas Usang, Yassir Mhani (59. Hamza Nassiri El Aamraoui), Oktay Ipek (65. Burak Mansuroglu) - Trainer: Mounir Bazzani
Schiedsrichter: Maik Koch - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Simon Gummels (68.), 1:1 Hamza Nassiri El Aamraoui (90.)
SuS Kaiserau – SV Sodingen 3:2
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano (46. Danylo Kovalenko), Lasse Schiedel (76. Luca Phil Rebbert), Fabian Lleshaj (71. Noah Pebler), Bryan Ojiako, Michael Seifert (83. Amin Hill), Tarik Kurt, Baran Yörük - Trainer: Steffen Köhn
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali (46. Chukwu Ifeanyi), Veli Cetin, Ramazan Bünjamin Karatas, Koray Basar (60. Nikita Mekh), Ilias Dimopoulos, Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Metehan Türkoglu, Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tarik Kurt (4.), 2:0 Baran Yörük (6.), 2:1 Ramazan Bünjamin Karatas (14.), 3:1 Baran Yörük (24.), 3:2 Chidiebere Collins Agita (90.+6)
Gelb-Rot: Tom Schulz (90./SuS Kaiserau/)
TuS Eichlinghofen – Königsborner SV 3:0
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh, Emmanuel Nagel (64. Aleksandar Djordjevic), Gilmar Veigas Mendes, Mustafa Yüksel (83. Semih Akdeniz), Mahir Boran Cenan, Kagan Atalay (86. Gad Addai Akrasi), Mohamed Yarhdi, Fynn Gedaschke (77. Jan Westerheide), Kevin Großkreutz, Marvin Schuster (70. Roman David Geist) - Trainer: Marc Neul
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Tim Lorenz, Luca Becker, Kareem Aichi, Yannick Tönnes (46. David Haseldiek), Maximilian Brüwer, Dzanan Mujkic (46. Taha Efe), Soner Aydin (66. Luke Voß), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (77. Asvigan Nagendran), Robin Flechsig (46. Enes Sali) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Claas Steenebrügge - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Kagan Atalay (29.), 2:0 Marvin Schuster (36.), 3:0 Marvin Schuster (56.)
FC Altenbochum – SV Brackel 06 1:0
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews (73. Diego Rocha Martinez), Kenneth Neumann, Marco Polk, Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino, Niklas Leser, Merdan Toku (90. Luca Sundermann), Luca Chaladze (89. Mohammed Ramadan), Robin Luca Brunsberg (78. Ayman Bousouf), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Rron Sahiti (76. Anton Schefer), Raoul Wistuba, Nicholas Rous, Mohamed Achahboun (63. Thomas Wilhelm), Cedric Steffen Mielsch (64. Abdellah Mohammed), Benedikt Buchholz (76. Matti Schülke), Heinrich Arrey Bakor, Malcolm Ferro (74. Ismail Özmen), Anil Can Mert, William Valenti - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Soest) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Merdan Toku (3.)
FC Roj Dortmund – Hombrucher SV 09/72 3:2
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Amine Ennaji, Salih Arabaci, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (88. Soufiane Laaouisset), Pjer Radojcic (64. Maciej Adrian Bokemueller), Zivko Radojcic, Emre Yesilova (88. Kerem Durucan), Mateus Ayala Cardoniz (76. Viktor Siljeg), Serhat Uzun (76. Hakan Cevirme) - Trainer: Marcel Radke
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Robin Vargues Martins (85. Christian Peters), Domenico Palmieri, Jannik Tipkemper, Dillon Aquinas Nesaraj, Nils Kleine, Leandro Tavares, Kevin Mattes (79. Andreas Heiß) (80. Julien-Maurice Götzen), Fabian Vargues Martins, Williams Landa, Luca Marco De Angelis - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Domenico Palmieri (58.), 0:2 Fabian Vargues Martins (60.), 1:2 Mateus Ayala Cardoniz (65.), 2:2 Zivko Radojcic (72.), 3:2 Emre Yesilova (76.)
Gelb-Rot: Firat Cinar (70./FC Roj Dortmund/)
YEG Hassel – FC Marl 1:1
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar (87. Riku Tome), Onour Kara Ali, Chi Jason Ateghang (58. Thomas Quayson Tabi), Cihan Yildiz, Ridvan Demircan, Tokiya Monno, Emirhan Catakli (79. Masaaki Okuno), Mesut Özkaya (87. Gaito Yamada), Jerome Kapenda, Yüksel Terzicik (73. Burak Uysal) - Trainer: Cihan Yilmaz
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg (90. Tim Rachnj), Roque David Sartory, Fabian Kudlek, Niklas Baf (84. Gökhan Yavuz), David Sdzuy, Tim Marquardt (63. Arian Phil Schuwirth), Phil Janicki (72. Gökhan Turan), Tyler Mehnert (84. Dennis Grodzik) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ridvan Demircan (30.), 1:1 Phil Janicki (32.)