Kaiserau feiert 1. Saisonsieg – Baller-League-Star mit Dreierpack

Im siebten Anlauf haben sie den Bann endlich gebrochen: Ausgerechnet im Kellerduell beim Hombrucher SV hat das bislang noch punktlose Schlusslicht SuS Kaiserau seinen ersten Ligasieg der Saison eingefahren. Dabei war der HSV in Halbzeit eins gleich zweimal in Führung gegangen, ehe kurz nach Wiederanpfiff Kaiseraus Fabian Lleshaj für den 2:2-Ausgleich sorgen konnte. Danach sah es lange nach einer Punkteteilung aus, doch Neuzugang Mohammad Mathpout traf in der 85. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Gäste.

Einen wichtigen Dreier feierten am Sonntag die Sportfreunde Wanne-Eickel, die nach dem 3:1-Erfolg gegen den Königsborner SV den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wiederherstellen konnten. Auch die Fronczyk-Elf lag durch einen Blitzstart der Gäste (5.) zurück, konnte aber durch Tore kurz vor und kurz nach der Pause das Spiel drehen und in der 73. Minute entscheiden.

Neben Hombruch und Kaiserau bleibt YEG Hassel das dritte Kellerkind der Landesliga Staffel 3. Die Gelsenkirchener mussten sich zuhause dem Aufsteiger BV Herne-Süd mit 1:2 geschlagen geben. Zwar ging Hassel durch Yannick Goecke (50.) zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung, doch der Gast konnte durch einen Doppelpack von Ex-Profi Marcus Piossek (67./79.) das Ruder noch an sich reißen.

Roj verdrängt Wanne somit vorerst von der Tabellenspitze auf Platz drei. Auf Platz zwei vorgerückt ist der FC Marl, der den TuS Eichlinghofen glanzlos mit 2:0 schlagen konnte. Hinter den Top-3 befinden sich der VfL Kamen, FC Altenbochum (2:2 im direkten Duell) und TuS Hannibal (4:2 gegen den TuS Harpen) weiterhin in Lauerstellung.

Ein Topspiel, das seinem Namen nach den 90 Minuten auch gerecht wurde, lieferten sich der FC Roj Dortmund und SV Wanne 11. Am Ende standen ein 4:3-Heimsieg des Aufstiegsaspiranten, zwei Platzverweise und eine lange Nachspielzeit auf der Anzeigetafel. Dabei sah es lange nach einem komfortablen Sieg der Dortmunder aus, bei denen Baller-Leauge-Spieler Emre Yesilova der überragende Mann war. Der 31-Jährige schnürte nach der frühen Führung durch Jeffrey Malcherek (6.) einen Dreierpack (26./55./77.), sodass Roj bis zum Anbruch der Nachspielzeit mit 4:1 führte. Doch zwei verwandelte Elfmeter brachten noch einmal eine unerwartete Dynamik und Hektik ins Spiel. Bei Roj flog Phil Rosenkranz mit Gelb-Rot vom Platz und auch Wanne 11 beendete das Spiel zu zehnt, ohne jedoch den Lucky Punch setzen zu können.

Knüppeldick kam es im heimischen Stadion für den SV Sodingen. Die Mannschaft von Christian Knappmann kam in doppelter Unterzahl mit 1:5 gegen den SV Brackel unter die Räder.

Der nächste Spieltag in der Vorschau:

8. Spieltag

Sa., 27.09.25 18:00 Uhr TuS Eichlinghofen - Hombrucher SV

So., 28.09.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - FC Roj Dortmund

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - YEG Hassel

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Harpen - VfL Kamen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Altenbochum - FC Marl

So., 28.09.25 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SF Wanne-Eickel

So., 28.09.25 15:15 Uhr SV Brackel 06 - TuS Hannibal

So., 28.09.25 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Sodingen

Die Ergebnisse des 7. Spieltags im Überblick:

SF Wanne-Eickel – Königsborner SV 3:1

SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Nils Ölcek (84. Anouar Magrouda), Jane Noah Mojsovski (89. Yuri Skrypnyk), Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (68. Ismael Diaby), Özkan Cagir (62. Vladyslav Vatav), Alharth Aljassem (74. Emmanuel Frimpong), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk

Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (61. Dzanan Mujkic), David Haseldiek (78. Sergen Bozcan), Soner Aydin, Taha Efe (68. Luca Becker), Neivin Tyler Porta (61. Rene Nemitz), Marvin Noah Pietryga (78. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel

Schiedsrichter: Markus Töpfer - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Marvin Noah Pietryga (5.), 1:1 Abdessamad Moughli (45.), 2:1 Alharth Aljassem (46.), 3:1 Anthony Erhahon (73.)

VfL Kamen – FC Altenbochum 2:2

VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Jannik Guhse, Charalampos Stefanidis, Yakup Kilinc, Rienat Mochuliak (5. Can Demircan), André Daniel Witt (62. Luca Christopher Hildebrandt), Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Mirco Gohr, Görkem Ücüncü, Özgür Köse (72. Dustin Jurkiewicz) - Trainer: Mehmet Kara

FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Kenneth Neumann (70. Maximilian Fritz), Marco Polk (70. Björn Busse), Till Sittartz, Till Reinmöller, Marco-Rosario Costanzino (90. Leonard Agyeman Duah), Niklas Leser (77. Luca Sundermann), Merdan Toku, Diego Rocha Martinez, Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer (89. Denis Kospic) - Trainer: Axel Sundermann

Schiedsrichter: Nick Kurt Schneider - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mirco Gohr (8.), 1:1 Till Reinmöller (22.), 2:1 Görkem Ücüncü (23.), 2:2 Marco-Rosario Costanzino (65.)

Rot: Diego Rocha Martinez (41./FC Altenbochum/Notbremse)

TuS Hannibal – TuS Harpen 4:2

TuS Hannibal: Michael Reznik, Birhat Cin, Yakup Aksoy (12. Sabir Zakriti el Harchaoui), Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib (71. Tarek El Mohammadi), Oualid Atriki, Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun (46. Ayoub Boulila), Harrison Daniel Uchenna, Kevin Thomas Usang (80. Yassin El Hamdi), Soufian Laghrissi (67. Gökhan Ucar) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi

TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Nico Böning (69. Moritz Oskar Krummacher), Marco Bakenecker (75. Lennart Höppner), Jan Beeke Fischer (69. Allan Burfeind Bimete), Niklas Döhmen, Jasim David Sobreiro Boutayeb, Adin Music, Jan Oberhagemann, Bile Anobian (69. Marco Jankowski), Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Björn Lübbehusen

Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kevin Thomas Usang (50.), 2:0 Maurice Kirchhoff (52. Eigentor), 3:0 Ayoub Boulila (65.), 4:0 Moritz Oskar Krummacher (82. Eigentor), 4:1 Marco Jankowski (82.), 4:2 Marco Jankowski (88.)

SV Sodingen – SV Brackel 06 1:5

SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (46. Chukwu Ifeanyi), Koray Basar, Ilias Dimopoulos (46. Nikita Mekh), Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi (46. Koray Basar), Özberk Ören (53. Christfired Chisom Emmanuele), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann

SV Brackel 06: Kevin Krück, Rron Sahiti, Raoul Wistuba (79. Thomas Wilhelm), Nicholas Rous, Abdellah Mohammed (87. Yassir Mhani), Cedric Steffen Mielsch, Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski (57. Malcolm Ferro), Ayman Maatoug Akalay (57. Durmus Berkay Ertugrul), Anil Can Mert (79. Matti Schülke) - Trainer: Egzon Gervalla

Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Joris Romanski (23.), 0:2 Anil Can Mert (44.), 0:3 Durmus Berkay Ertugrul (58.), 1:3 Koray Basar (64.), 1:4 Malcolm Ferro (90.+2), 1:5 Matti Schülke (90.+7)

Rot: Chidiebere Collins Agita (52./SV Sodingen/)

Rot: Lars Präkelt (70./SV Sodingen/)

YEG Hassel – BV Herne-Süd 1:2

YEG Hassel: Tymur Fazilov, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali, Burak Uysal (59. Masaaki Okuno), Mert Kilic (79. Yüksel Terzicik), Ridvan Demircan (71. Jerome Kapenda), Tokiya Monno, Emirhan Catakli (71. Maxim Djatlev), Yannick Goecke, Riku Tome (61. Thomas Quayson Tabi) - Trainer: Cihan Yilmaz

BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Patrick Mosemann, Cedric Geduttis (90. Nico Cygiel), Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Nicolai Lux (88. Ayoub Nouasse), Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Marc Pape, Zouhir Akrifou (83. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Ahmet Mizrak (59. Jan Tegtmeier) - Trainer: Dennis Hasecke

Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Yannick Goecke (50.), 1:1 Marcus Piossek (67.), 1:2 Marcus Piossek (79.)

Gelb-Rot: Kadir Gökyar (87./YEG Hassel/)

FC Roj Dortmund – SV Wanne 11 4:3

FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar (90. Serhat Uzun), Jeffrey Malcherek, Chinedu Francis Edobor, Phil Rosenkranz, Florian Juka (82. Zivko Radojcic), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (46. Marcel Ramsey), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Emre Yesilova (90. Nikolaos Simeonidis) - Trainer: Marcel Radke - Trainer: Yasin Karabulut

SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Mustafa Kaya (80. Ferhat Sahin), Antonio Curic, Orkun Koymali (69. Steven Schulz), Marc Flaczek, Nick Stehl (55. Amel Omerovic), Mohammed Rahmouni (69. Simon Gummels), Johannes Debski, Niklas Orlowski, Bilal Lasshab (82. Can Haki Polat), Justin Maximilian Mieszczak - Trainer: Franko Pepe

Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Jeffrey Malcherek (7.), 2:0 Emre Yesilova (26. Foulelfmeter), 3:0 Emre Yesilova (55.), 3:1 Justin Maximilian Mieszczak (62.), 4:1 Emre Yesilova (77.), 4:2 Antonio Curic (90. Foulelfmeter), 4:3 Justin Maximilian Mieszczak (90.+10)

Gelb-Rot: Phil Rosenkranz (90./FC Roj Dortmund/)

Hombrucher SV – SuS Kaiserau 2:3

Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge (86. Jonah Laurids Kilian), Jannik Tipkemper, Dillon Aquinas Nesaraj (76. Christian Bernhard), Alexander Bernhard, Kevin Mattes, Fabian Vargues Martins (58. Andreas Heiß), Williams Landa (46. Christian Peters), Julien-Maurice Götzen (65. Abbas Mohamed Eid), Ali Sener - Trainer: Karim Bouasker

SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Sebastian Kruse, Akif Cakmak, Timo Milcarek (90. Justin Waschescio), Lasse Schiedel (73. Mohammad Mathpout), Fabian Lleshaj (83. Berat Yurdakul), Bryan Ojiako, Luca Phil Rebbert (86. Nico Stender), Serciwan Sener - Trainer: Steffen Köhn

Schiedsrichter: Erwin Hubert - Zuschauer: 51

Tore: 1:0 Alexander Bernhard (15.), 1:1 Serciwan Sener (15.), 2:1 Ali Sener (46.), 2:2 Fabian Lleshaj (60.), 2:3 Mohammad Mathpout (85.)