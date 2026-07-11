Kaiser-Pokalturnier: Packende Duelle in Aufhausen

In der Gruppe A erlebten die Zuschauer umkämpfte Spiele mit deutlichen Ergebnissen. Der TV Altenstadt überzeugte auf dem Platz, erzielte insgesamt 6 Punkte und ein Torverhältnis von 9:2 Toren. Die SGM Nellingen/Aufhausen verbuchte 3 Punkte bei einem Torverhältnis von 3:6 Toren. Der TSV Obere Fils blieb ohne Punkte und wies am Ende ein Torverhältnis von 2:6 Toren auf. In den direkten Begegnungen trennten sich die SGM Nellingen/Aufhausen und der TV Altenstadt mit 1:5. Zudem gewann der TV Altenstadt gegen den TSV Obere Fils mit 4:1. Das Duell zwischen dem TSV Obere Fils und der SGM Nellingen/Aufhausen endete mit einem 1:2.

Der Verlauf in der Gruppe B

Auch die Partien der Gruppe B waren von hoher Intensität und sportlichen Emotionen geprägt. Der SV Westerheim zeigte eine starke Leistung und sicherte sich 6 Punkte bei einem Torverhältnis von 8:1 Toren. Der 1. FC Rechberghausen holte 3 Punkte und ein Torverhältnis von 5:6 Toren. Ohne Punktgewinn blieb der FTSV Kuchen, der ein Torverhältnis von 2:8 Toren verbuchte. Bei den Einzelspielen setzte sich der SV Westerheim mit 3:1 gegen den FTSV Kuchen durch und gewann im Anschluss deutlich mit 5:0 gegen den 1. FC Rechberghausen. Die Begegnung zwischen dem FTSV Kuchen und dem 1. FC Rechberghausen endete mit einem 1:5.

Die anstehenden Entscheidungen am Sonntag

Am morgigen Sonntag geht das Turnier in die entscheidende Phase. Das Programm beginnt um 10:30 Uhr mit dem Spiel um Platz 5 zwischen dem TSV Obere Fils und dem FTSV Kuchen. Um 11:45 Uhr folgt das erste Halbfinale, in dem der TV Altenstadt gegen den 1. FC Rechberghausen antritt. Das zweite Halbfinale zwischen der SGM Nellingen/Aufhausen und dem SV Westerheim wird um 13:00 Uhr angepfiffen. Die Verlierer dieser beiden Partien spielen um 14:15 Uhr um Platz 3. Der emotionale Höhepunkt folgt um 15:30 Uhr mit dem Finale, in dem der Gewinner des ersten Halbfinales gegen den Gewinner des zweiten Halbfinales um den Turniersieg kämpft.