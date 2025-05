Kai Schusters Déjà-vu: SSV Merten scheitert erneut am FC Hennef

Der FC Hennef 05 lebt – und wie. Mit einem leidenschaftlichen Auftritt sicherten sich die Hausherren am Freitagabend einen 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SSV Merten und schöpfen im Abstiegskampf der Mittelrheinliga neue Hoffnung. Den entscheidenden Treffer erzielte einmal mehr Kai Schusters – wie schon im Hinspiel, diesmal in der 71. Minute.

Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, lobte vor allem den Willen seiner Mannschaft: "Die Mertener hatten vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr vom Spiel. In der zweiten Halbzeit war es eine absolute Willensleistung von uns. Man hat wirklich von Minute zu Minute gemerkt hat, dass wir das Spiel einfach mehr gewinnen wollten als der SSV.“

Zwar sah Hennef in einer Szene einen möglichen Handelfmeter nicht gegeben, doch am Ende stand ein verdienter Sieg, mit dem die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder wächst: „Die Hoffnung war nie richtig weg – aber jetzt ist sie wieder richtig da.“

Dass Hennef den Vorsprung mit „Mann und Maus“ verteidigte, war sinnbildlich für die Einstellung des Teams, das in der Schlussphase auch einen mitstürmenden Mertener Torwart abwehren musste. „Das ist Abstiegskampf pur von unserer Seite gewesen“, so Fußhöller.

Kilic: „Wir hatten acht hundertprozentige Chancen“

Auf der Gegenseite herrschte bei SSV-Trainer Bünyamin Kilic Frust über die fehlende Effizienz – und einige aus seiner Sicht fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen: "Wir verlieren eigentlich genauso wie im Hinspiel. Wir haben sehr, sehr viele Chancen. Wir liefen insgesamt vier oder fünf Mal alleine aufs Tor zu.“

Vor allem Pascal Köpp vergab in der ersten Halbzeit eine Großchance kläglich. Auch ein mögliches Handspiel im Strafraum und ein Handspiel des Torhüters außerhalb des Sechzehners blieben ungeahndet. Kilic: "Das sind nicht die Gründe, aber es sind entscheidende Szenen." Insgesamt, so Kilic, „hatten wir acht hundertprozentige Torchancen. Mit dem Hinspiel waren es am Ende 15 oder 16. Wir haben beide Spiele verloren.“

Mertens Personalsorgen wiegen schwer

Neben der Chancenverwertung machte Kilic auch die Personalnot für die Niederlage mitverantwortlich. "Jérôme Propheter, Eliot Albert, Farid Bacevac und Mo Rabia waren nicht dabei. Das sind unsere zwei Innenverteidiger und zwei Sechser.“ Sogar "Neuner" Gaspard Fehlinger musste im Zentrum aushelfen.

Der Trainer fand deutliche Worte: „Dann ist es auch so, dass sich der zweite Anzug heute gefallen lassen muss, warum der eine oder andere weniger Minuten hat. Und dass die Jungs, die gefehlt haben, definitiv Anspruch haben, in der ersten Elf zu stehen.“

Der FC Hennef holt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg – wieder einmal durch Kai Schusters. Der SSV Merten dagegen verpasst es, sich auf Rang zwei weiter abzusetzen. Für beide Teams geht es nun in eine kurze Pause, bevor die letzten Spiele der Saison über die endgültigen Platzierungen entscheiden.