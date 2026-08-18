Kai Reinert: Fünf Tore, fünf Assists und pure Hingabe

Trotz seiner fünf eigenen Tore und fünf Vorlagen beim spektakulären 18:1-Auswärtssieg reagiert der 32-Jährige mit einer Bodenständigkeit auf seinen persönlichen Erfolg. Die Demut vor dem Spiel und dem Gegner zeichnet ihn dabei besonders aus. „Vielen Dank, ich denke, niemand steht sonntags auf und rechnet mit so einem Sieg“, beschreibt Kai Reinert die Eindrücke nach dem Abpfiff einer denkwürdigen Partie.

Konzentration von Minute eins an

Der phänomenale 18:1-Erfolg bei der TSG Ehingen II war das Ergebnis einer durchgehend fokussierten Kollektivleistung. Reinert weiß die personelle Lage des Gegners sachlich einzuordnen, lobt aber vor allem die unerbittliche Leidenschaft seiner eigenen Elf. „Zuerst einmal muss man sagen, der Gegner hatte so seine Schwierigkeiten in Sachen Personal. Man muss aber auch erst mal 18 Tore in einem Spiel schießen, und da war die Mannschaft von Minute 1 da“, betont der Spielertrainer stolz über den Auftritt seines Teams.

Uneigennützig im Dienste des Mannschaftserfolgs

Obwohl er an diesem Nachmittag selbst fünfmal netzte und fünf weitere Treffer vorbereitete, stehen für Reinert die persönliche Torausbeute und der eigene Ruhm keineswegs an erster Stelle. Für ihn hat der mannschaftliche Erfolg den Vorrang. „Eigentlich ist mir Tore schießen nicht wichtig“, erklärt der Offensivgeist mit einer bemerkenswerten Uneigennützigkeit, die seine Qualitäten als Führungsspieler unterstreicht.

Ein Verein mit großer Hingabe hinter den Kulissen

Die Wurzeln des sportlichen Aufschwungs sieht Reinert in den vorbildlichen Strukturen des gesamten Clubs. Bei der SGM Aufheim/Holzschwang wird Ehrenamt und Einsatzfreude tagtäglich vorgelebt, was bei Spielern wie Trainern ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit auslöst. „Der ganze Verein ist wahnsinnig strukturiert, es gibt viele Leute, die ihre ganze Kraft in den Verein stecken, und das merkt man“, schwärmt er von den Rahmenbedingungen.

Die Inspiration durch ein englisches Vorbild

Wenn es um vorbildliche Mentalität auf dem Platz geht, blickt Reinert hoch zum Profifußball und nimmt sich an einem Ausnahmestürmer ein Beispiel. Wenn er über sein Idol spricht, schwingt die Bewunderung für echten Teamgeist mit. Gefragt nach seinem Lieblingsspieler bei den Profis nennt er Harry Kane: „Er zeigt, wie Mannschaftssport funktioniert.“

Der Spagat zwischen Zehner-Rolle und Trainerpflichten

Auf dem Spielfeld fordert Reinert das Spiel, muss sich als Verantwortlicher an der Seitenlinie jedoch oft taktisch zurücknehmen. Seine favorisierte Position im Angriffszentrum tauscht er als Spielertrainer nicht selten gegen defensive Aufgaben ein. „Ich fühle mich selber auf der 10 am wohlsten. Aber als Spielertrainer findet man sich oft auf der 6er-Position wieder“, beschreibt er seine Doppelrolle auf dem Rasen.

Jugendförderung als oberstes Gebot auf dem Spitzenplatz

Derzeit belegt das Team den ersten Tabellenplatz der Liga, doch als Trainer richtet Reinert den Fokus weit über Ergebnisse hinaus auf die nachhaltige Entwicklung junger Talente. „Unsere Ziele haben wir vereinsintern besprochen. Wo wir schlussendlich landen, werden wir sehen. Das Hauptziel muss es sein, die jungen Leute zu fördern. Als Trainer der zweiten Mannschaft ist es meine Aufgabe, dies zu verfolgen“, legt er seine Philosophie offen.

Der ehrgeizige Blick in die Zukunft

Auch wenn der Erfolg im Hier und Jetzt gefeiert wird, verfolgt der 32-Jährige mittelfristig wie auch langfristig klare Visionen für sein Team und den Verein. Er möchte Spuren hinterlassen: „Langfristig möchte ich die Mannschaft auf und neben dem Platz weiterentwickeln und dem Verein helfen, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Kurzfristig: bestmöglichen Tabellenplatz erreichen.“

Mit Augenzwinkern in Richtung Mitspieler

Neben Reinerts Gala gab es in der Partie noch einen zweiten fünffachen Torschützen, dem Reinert mit viel Humor ein augenzwinkerndes Denkmal setzt. Mit einer scherzhaften Bemerkung bringt er die kabineninterne Dynamik auf den Punkt und merkt an, dass Erik Becker mit ebenfalls fünf Treffern in diesem Spiel „bei einer besseren Torausbeute locker der Torschützenkönig der Saison werden hätte können.“

Ausgleich beim Angeln und im Kreise der Mannschaft

Abseits des Fußballs schöpft der Kicker seine Kraft aus der Vielfalt des Sports und ruhigen Auszeiten am Wasser. „Ich mache alles, was mit Sport zu tun hat. Wenn mir das zu viel wird, genieße ich beim Angeln ein paar leckere Bierchen“, gewährt er nahbare Einblicke in sein Privatleben. Doch bevor es ans Ufer geht, wartet noch eine Tradition in der Kabine. „Jetzt genug geredet, der Kasten Bier wird wahrscheinlich eh schon von unserem Bierkapitän gefordert für den netten Artikel“, schließt der geerdete Held der Woche seine Ausführungen mit Humor ab.

Führungskraft mit Präzision im Schichtbetrieb

Auch beruflich steht der Spieler der Woche seinen Mann und übernimmt täglich große Verantwortung im Betrieb. Seine Art und seine Führungsqualitäten bringt er auch an seinem Arbeitsplatz voll ein. „Beruflich bin ich Schichtleiter bei einem Lebensmittelunternehmen“, erklärt der 32-Jährige über seinen Alltag außerhalb des Fußballplatzes.