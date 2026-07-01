Kai Pröger kehrt zum VfB Oldenburg zurück

Der ehemalige Bundesligaspieler erfüllt sich mit der Rückkehr nach Oldenburg einen lang gehegten Wunsch.

Nach Jahren im deutschen Profifußball mit Stationen in der Bundesliga sowie der 2. und 3. Liga entscheidet sich Pröger bewusst für die Rückkehr in seine Heimat. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Persönlichkeit soll er künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen und gleichzeitig als Identifikationsfigur für Verein und Fans dienen.

Der VfB Oldenburg kann einen prominenten Rückkehrer begrüßen: Kai Pröger kehrt zu seinem Heimatverein zurück und wird künftig wieder das Trikot des VfB Oldenburg tragen. Für den Offensivspieler ist es eine emotionale Entscheidung, denn genau hier begann einst seine Profikarriere.

Für den 33-Jährigen bedeutet der Wechsel weit mehr als nur einen neuen Verein. Vielmehr schließt sich für ihn ein Kreis. „Es war mein Ziel, noch mal die Zitrone auf der Brust zu tragen“, erklärt Kai Pröger. Mit diesen Worten bringt er seine tiefe Verbundenheit zum VfB Oldenburg zum Ausdruck.

Die Rückkehr des erfahrenen Offensivspielers sorgt im Umfeld des Vereins für große Vorfreude. Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der den Verein kennt, sich mit ihm identifiziert und seine Erfahrung aus vielen Jahren im Profifußball mit nach Oldenburg bringt.

Mit der Verpflichtung von Kai Pröger setzt der VfB Oldenburg ein starkes Zeichen. Die Rückkehr eines Spielers, der seine ersten Schritte im Profifußball beim VfB machte, steht für Verbundenheit, Identifikation und den gemeinsamen Blick in eine erfolgreiche Zukunft. Für Kai Pröger beginnt damit ein neues Kapitel – an dem Ort, an dem seine Karriere ihren Anfang nahm.

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