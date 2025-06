Kai Müller jede zweite Woche nominiert

Die FuPa Elf der Saison in der Landesliga Odenwald setzt sich aus folgenden Akteuren zusammen (in Klammern immer die Anzahl der Nominierungen für die FuPa Elf der Woche):

Ganz vorne steht Kai Müller. Der Stürmer des FV Mosbach wurde ganz starke 14 Mal in die FuPa Elf der Woche nominiert. Damit ist im ein Platz in der FuPa Elf des Jahres sicher. Nino Trebisonda von der SpVgg Neckarelz (12) und Rouven Schmidt vom VfR Gommersdorf (11) bringen es ebenfalls auf zweistellige Nominierungszahlen.

Zum Prozedere der FuPa Elf der Woche

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.