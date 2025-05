Kai Mucke gibt den Staffelstab weiter

Nachdem Kai Mucke auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung offiziell seinen Rücktritt vom Amt des Abteilungsleiters Jugendfußball bekanntgegeben und seine Beweggründe erläutert hatte (hohe Belastung durch Doppelfunktion und im Beruf), bedankte sich der SGO-Vorsitzende Oliver Baum im Namen des gesamten Orlener Vorstands bei Kai für seine in den letzten 15 Jahren geleistete Arbeit für die Sportgemeinschaft Orlen. Unter der Führung von Kai Mucke wurde in den vergangenen Jahren eine Jugendabteilung aufgebaut, auf die die Sportgemeinschaft Orlen sehr stolz ist.

Für seinen Nachfolger steht nun die Aufgabe an, die strukturellen Grundlagen zu stärken, um den erarbeiteten Status nachhaltig zu sichern. Und mit Christian Brinkmann steht ein motivierter und erfahrener Akteur schon in den Startlöchern. Um den geplanten Übergang geordnet zu gestalten, gab es bereits im Vorfeld positive Gespräche zwischen der SGO und Christian Brinkmann, der dem ein oder anderen in seinen HFV-Rollen als Klassenleiter und/oder Kreisjugendwart bereits bekannt sein dürfte. Der Vorstand der SG Orlen wählte Christian Brinkmann (53) dementsprechend einstimmig zum Abteilungsleiter Fußballjugend und wünscht ihm viel Glück bei einer der spannendsten Aufgaben in unserem Verein. Bis zur kommenden Mitgliederversammlung wird der in Niedernhausen lebende Brinkmann kommissarisch im Amt sein.

Kai Mucke bleibt der SG Orlen erhalten

Für Kai Mucke ist die Abgabe des Jugendleiterpostens keineswegs das Ende bei der SG Orlen. Als Fußballabteilungsleiter, Schiedsrichter und auch als Schriftführer des Jugendfördervereins ist er weiterhin aktiv.