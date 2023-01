Kai Mayerle übernimmt in Remshalden bis Saisonende Bezirksligist entscheidet sich für eine interne Lösung

Die Bezirksligamannschaft der SV Remshalden ist mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung auf die Rückrunde 2022/23 gestartet. Abteilungsleiter Michael Sixt und die sportliche Leitung haben sich dabei mit Kai Mayerle für eine interne Lösung entschieden. Kai Mayerle hat dabei das volle Vertrauen der gesamten Abteilungsleitung, die Mannschaft aus der momentanen schwierigen Situation zu führen und die Klasse zu halten. Unterstützt wird er neben einem Co-Trainer (hier sind die Gespräche noch im Gange) auch von der sportlichen Leitung, hier wird ihm vor allem Matthias Veigele mit all seiner Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir wünschen Kai Mayerle viel Erfolg und auch das notwendige Maß an Spaß bei dieser Aufgabe.

