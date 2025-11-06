Kai Kramer on fire: Vier Treffer beim Kantersieg gegen Tübingen

Der 23-jährige Kai Kramer vom VfB Friedrichshafen ist der FuPa-Spieler der Woche in Württemberg. Er spricht über sein Vier-Tore-Spiel, den starken Start als Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg und seine sportlichen Ambitionen.

„Das war natürlich ein richtig geiles Gefühl“, sagt Kai Kramer ohne Umschweife. Der 23-jährige Angreifer des VfB Friedrichshafen erlebte beim 6:0-Erfolg gegen die TSG Tübingen einen jener seltenen Momente, in denen scheinbar alles gelingt. Vier seiner Mannschaftstreffer gingen auf sein Konto. „So ein Tag, an dem einfach alles klappt, passiert nicht oft“, betont er.

Der persönliche Jubel war für Kramer eng mit seinen engsten Begleitern verbunden. „Ich war zum einen stolz, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, aber auch unglaublich dankbar gegenüber meiner Familie, meinen Freunden und meiner Freundin, dass sie an diesem Tag dabei waren“, erläutert er. Ihre Anwesenheit habe den Moment besonders gemacht: „Ihre Unterstützung bedeutet mir wirklich viel.“

In der Kabine herrschte ausgelassene Stimmung. „Nach dem Spiel haben wir uns alle riesig gefreut – vor allem, weil es ein wichtiger Sieg für die ganze Mannschaft war“, berichtet Kramer. Musik, gute Laune, Erleichterung – alles sei dabei gewesen.

Starker Start als Aufsteiger

Der VfB Friedrichshafen steht nach dem Aufstieg in die Verbandsliga derzeit auf Rang sieben. Eine Position, die im Klub für Zufriedenheit sorgt. „Ich denke, mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir absolut zufrieden sein“, sagt Kramer. Dass ein Aufsteiger schwer einzuschätzen sei, habe die Ausgangslage geprägt: „Als Aufsteiger weiß man nie genau, wo man stehen wird, aber wir haben schnell gezeigt, dass wir mithalten können.“

Der Stürmer formuliert klare Ziele: „Wenn wir weiter so konzentriert arbeiten, ist auf jeden Fall noch einiges drin.“ Dabei gehe es vor allem um Teamgeist und Stabilität. „Wichtig ist, dass wir als Team weiter zusammenhalten und konstanter werden, dann können wir sogar noch den ein oder anderen Platz gutmachen.“

Ein Wechsel mit Ansage

Erst im Sommer kam Kramer vom FV Rot-Weiß Weiler an den Bodensee. Der Transfer sei bewusst gewählt gewesen: „Der Wechsel war für mich ein neuer Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln.“ Dabei überzeugte ihn vor allem das Umfeld: „Ich hatte super Gespräche mit dem Trainerteam und habe direkt gemerkt, dass hier viel Potenzial in der Mannschaft steckt, um sich in der Verbandsliga zu behaupten.“ Auch abseits des Platzes stimme die Atmosphäre: „Man spürt, dass hier etwas Langfristiges aufgebaut wird.“ Das Fazit nach einigen Monaten: „Bis jetzt bin ich mit meiner Entscheidung absolut zufrieden.“

Die Vorfreude auf besondere Begegnungen ist groß. „Natürlich auf das Rückspiel gegen den TSV Berg“, sagt Kramer. Dort begann seine Zeit im aktiven Herrenfußball. „Deswegen steckt da auch noch viel Emotion drin.“ Gleichzeitig bleibt er pragmatisch: „Ehrlich gesagt freue ich mich auf jedes Spiel, egal gegen wen, weil jede Partie eine neue Herausforderung ist.“

Stärke im Torabschluss

Sieben Treffer in zwölf Spielen markieren einen ordentlichen Start in Friedrichshafen. Die Basis dafür beschreibt Kramer klar: „Ich würde sagen, meine größte Stärke ist mein Zug zum Tor.“ Er versuche stets, gefährlich zu werden, schnell abzuschließen und Chancen zu nutzen.

Neben der sportlichen Leistung betont der 23-Jährige den menschlichen Beitrag: „Neben dem Platz ist mir der Teamgeist wichtig, dass wir zusammenhalten, uns gegenseitig pushen und Spaß am Fußball haben.“

Ziele mit Bodenhaftung

Übergeordnete Träume hat Kramer, formuliert sie jedoch realistisch. „Mein Ziel ist es, mich jedes Jahr weiterzuentwickeln und das Maximum aus mir herauszuholen.“ Natürlich sei der Blick nach oben Teil des Weges: „Natürlich träumt jeder Fußballer davon, so hoch wie möglich zu spielen.“ Doch er betont eine innere Balance: „Mir ist auch wichtig, immer mit Leidenschaft und Freude dabei zu bleiben.“

Am Ende zählt für ihn das Gesamtbild: „Wenn ich in ein paar Jahren sagen kann, dass ich sportlich und menschlich alles gegeben habe, bin ich zufrieden.“